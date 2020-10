Verloren avond voor De Boer en het Nederlands elftal

Er zijn oefenwedstrijden waar je altijd voor gaat zitten. Duels met toplanden of tegen aartsrivalen. Er bestaan ook interlands die de vraag oproepen waarom ze überhaupt gespeeld moeten worden.

Nederland - Mexico viel in die laatste categorie. Buiten de Johan Cruijff Arena waakten woensdagavond agenten over lege straten, de handen in de zakken, alsof ze op een doordeweekse middag door een Vinex-wijk wandelden. Binnen was het leeg en stil. Waardoor de volksliederenceremonie een bevreemdende act werd, gezien de plechtigheden ten overstaan van zo’n 55.000 onbezette stoeltjes.

Zelfs van de nieuwe bondscoach had het niet gehoeven, deze interland. Liever had Frank de Boer nog een extra dag getraind voor de uitwedstrijden in de Nations League, tegen Bosnië-Herzegovina (zondag) en Italië, volgende week woensdag. Duels die wél om de punten gaan.

Dat hij dan toch zijn debuut zou maken, met een 1-0 nederlaag, had vooral een financiële reden: geld. Grofweg één miljoen euro. Dat is wat de KNVB aan de wedstrijd hoopt over te houden. Een bedrag waarmee de voetbalbond een groot deel van De Boers salaris kan dekken. Of de uitgaven voor racismebestrijding, de opleiding van jonge scheidsrechters, G-voetbal of andere projecten die de bond, mede via interlands, bekostigt.

Oranje als cashcow

De wedstrijd tegen Mexico, de eerste oefenwedstrijd in twee jaar en de derde thuiswedstrijd sinds de corona-uitbraak, had het dubbele kunnen opleveren als er wél met toeschouwers gevoetbald had kunnen worden. Zonder publiek loopt de bond circa 1,4 miljoen euro, terwijl juist dit soort wedstrijden de belangrijkste inkomstenbron voor de KNVB vormen. Oranje als cashcow.

Door te voetballen kon de KNVB in elk geval wel het geld van broadcasters opstrijken. De tv-zenders krijgen gewoon het duel waarvan ze de rechten hebben aangeschaft. Grote sponsoren als ING heeft de bond daarentegen op dit soort avonden nog weinig te bieden, op wat reclameborden na.

Of de spelers beseften dat zij de KNVB een grote financiële dienst hebben bewezen, is de vraag. Eenmaal op het veld voetballen zij als vanouds, ogenschijnlijk ongehinderd door het gebrek aan bezieling vanaf de tribunes.

Voordeel is wel dat alles te horen is. Hoe Virgil van Dijk het elftal aanstuurt, hoe Georginio Wijnaldum áltijd de bal wil hebben. Maar ook hoe de bondscoach zich inhield. De Boer stond tamelijk kalm aan de zijlijn, de armen over elkaar. Soms coachend, maar vooral observerend, zoals hij eerder deze week al had aangekondigd.

Grote veranderingen? Nee hoor, zei De Boer in aanloop naar zijn debuut. Hij was immers aangesteld om de lijn van zijn voorganger Ronald Koeman voort te zetten, zei hij, dus om dan meteen het mes in diens ideale formatie te zetten, leek hem geen goed idee. Door enkele blessures gunde De Boer wel een basisplaats aan Teun Koopmeiners en Owen Wijndal, twee jonge twintigers van AZ die debuteerden in Oranje. En zeker niet onverdienstelijk.

Strafschop Mexico

Aantrekkelijk was het voetbal nog niet. De Mexicanen waren gewaagd aan Oranje en voorkwamen dat Memphis Depay, Steven Berghuis en Ryan Babel in hun spel kwamen. Na een uur was het ook Mexico dat op voorsprong kwam vanaf de stip. De overtreding was van Nathan Aké, de treffer kwam op naam van Raúl Jiménez die keeper Tim Krul verschalkte.

Vlak erna bracht De Boer drie nieuwe spelers in de ploeg: Calvin Stengs, Luuk de Jong en Marten de Roon. Meteen na de rust had hij al de verdedigers Joël Veltman en Aké binnen de lijnen gebracht. Zo kon De Boer rust gunnen aan belangrijke spelers als Van Dijk en diens kompaan Stefan de Vrij, met oog op de aanstaande ontmoetingen in de Nations League, waarin Oranje eerder van Polen won en van Italië verloor.

Dan móét Oranje er staan. Woensdag mocht het, en dat gevoel hield de hele wedstrijd aan. Het spel was best aardig, zo af en toe, maar het was ook statisch en zouteloos. Niet Oranje maar Mexico creëerde de grote kansen. Het wapen van bondscoach Gerardo Martino: Corona. Hij, Jesús Manuel Corona, was de Nederlandse defensie vaak te slim af, zonder dat dit tot de 0-2 leidde.

Bijna werd het nog gelijk. In een rebound van een kopbal van De Jong had Depay de 1-1 moeten binnentrappen, maar de spits raakte de lat.

Dus bleef het 0-1. En daarmee was vrijwel alles over het debuut van De Boer gezegd. Het was een avond zonder hoogtepunten. Een oefenwedstrijd zonder enige sjeu. Een sportief moetje.