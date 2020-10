‘Verdwenen Noord-Koreaanse diplomaat woont heimelijk in Zuid-Korea’

De in 2018 verdwenen Noord-Koreaanse diplomaat Jo Song-gil en zijn vrouw zijn overgelopen naar Zuid-Korea en wonen al meer dan een jaar heimelijk in dat land. Dat hebben leden van de veiligheidsraad van het Zuid-Koreaanse parlement woensdag bekendgemaakt en wordt bevestigd door bronnen binnen de veiligheidsdiensten, meldt The New York Times. Het stel zou vijftien maanden geleden op eigen initiatief naar Zuid-Korea zijn vertrokken en bescherming hebben gekregen van de regering aldaar. Jo is de hoogstgeplaatste regeringsambtenaar die het Noord-Koreaanse regime ontvluchtte sinds 1997.

Jo was waarnemend ambassadeur voor Noord-Korea in Rome toen hij en zijn vrouw in november 2018 plotseling verdwenen. Het stel zou die maand terugkeren naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang maar is daar nooit aangekomen. Sinds hun verdwijning wordt al gespeculeerd over de verblijfplaats van het koppel en of het echtpaar overgelopen is. Het is niet duidelijk waar de Jo’s verbleven tussen het moment dat zij verdwenen en het moment dat zij aankwamen in Zuid-Korea.

Het stel heeft een dochter die ook in Rome woonde. Zij is na de verdwijning van haar ouders opgehaald door de Noord-Koreaanse autoriteiten. Mogelijk hebben Jo en zijn vrouw niet bekendgemaakt dat zij naar Zuid-Korea zijn vertrokken in de hoop hun dochter en andere familieleden te beschermen tegen vergeldingsmaatregelen van het Noord-Koreaanse regime.

Informatie van overlopers

De hoogstgeplaatste Noord-Koreaan die ooit is overgelopen naar Zuid-Korea is Hwang Jang-yop, de voormalige secretaris van de Arbeiderspartij van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In 2016 volgde Thae Yong-ho, de plaatsvervangend ambassadeur van de Noord-Koreaanse ambassade in Londen. Beide mannen hebben na hun vertrek een boekje open gedaan over hun autoritaire vaderland en zo een belangrijke bijdrage geleverd aan de gebrekkige informatie die er is over Noord-Korea.

De inmiddels overleden Hwang heeft meer dan twintig boeken geschreven waarin hij zich zeer kritisch uitlaat over zijn voormalige baas Kim. Thae heeft eveneens een boek geschreven waarin hij zijn leven als diplomaat voor Noord-Korea beschrijft. In een interview zei Thae informatie over Noord-Korea te delen in de hoop zo bij te dragen aan het einde van het regime van Kim.

