Van doodslag op George Floyd verdachte politieagent komt vrij

De hoofdverdachte in de zaak rond de dood van de zwarte arrestant George Floyd in de Verenigde Staten, is woensdag op borgtocht vrijgelaten. De voormalige politieagent Derek Chauvin betaalde een borgsom van 1 miljoen dollar, meldt persbureau Reuters.

Chauvin zat sinds 31 mei vast in de gevangenis en is nu onder voorwaarden vrijgelaten. Zo mag hij niet voor de politie werken, geen contact opnemen met de nabestaanden van Floyd en moet hij eventuele wapenvergunningen inleveren.

De video waarop te zien was dat Chauvin eind mei in Minneapolis negen minuten lang zijn knie tegen de nek van Floyd drukte, leidde tot maandenlange protesten in de Verenigde Staten. Volgens de openbare aanklagers staat vast dat Floyd zonder het hardhandige optreden van Chauvin nog in leven zou zijn geweest. Hij wordt daarom beschuldigd van een ernstige vorm van doodslag. De dag na het incident werden Chauvin en andere betrokken politieagenten ontslagen. Op de verdenkingen tegen hem staat normaal gesproken 12,5 jaar gevangenisstraf.

De protestgolf tegen politiegeweld en racisme die losbarstte na de dood van George Floyd, speelt in aanloop naar de presidentsverkiezingen nog altijd een belangrijke rol. President Donald Trump beschuldigt zijn Democratische tegenstrever Joe Biden ervan te weinig te doen tegen de „extreem-linkse groeperingen” die verantwoordelijk zouden zijn voor de plunderingen en vernielingen waarin sommige demonstraties zijn ontaard.

Er is nog geen datum geprikt voor het begin van de rechtszaak tegen de nu op vrije voeten verkerende Chauvin.