Thuiskok Spritsen

Ik ben niet zo’n grote koekjesliefhebber – doe mij maar chipjes, toastjes, worst en kaas – maar tegen een sprits zeg ik nooit nee.

Verwarm de oven voor op 165 graden. Leg de boter op een schoon werkblad en strooi de suiker, vanillesuiker, de geraspte citroenschil en het zout erbij. Wrijf alles even kort door elkaar. Doe de havermelk erbij en meng hem erdoor. Mocht je je handen niet vies willen maken, dan kun je er ook voor kiezen de boter zacht te wrijven in een staande tafelmixer met vlinderhaak.

Nu ga je de boter opwrijven. Dat doe je door je vingertoppen erin te zetten en met vrij veel vaart stevig rondjes te wrijven met je hand, zodat het botermengsel helemaal wit uitslaat. Doe dit vrij lang, tot het mengsel super zalvig en wit is geworden. Meng vervolgens de bloem erdoor en wrijf door elkaar. Het deeg moet zacht aanvoelen, niet te stijf. Wrijf het deeg even door om het wat zachter te maken. Doe het dan over in een spuitzak met kartelmondje en spuit mooie spritsen op een met bakpapier beklede bakplaat. Bak de koekjes in circa vijfentwintig minuten goudbruin en krokant in de oven.

VOOR CIRCA 15 STUKS: 220 g zachte plantaardige bakboter 125 g witte basterdsuiker 1 zakje (bourbon)vanillesuiker van 8 g geraspte schil van ¼ biologische citroen ¼ tl zout 2 el havermelk of sojamelk 250 g bloem Maartje Borst Taart ende Koeck Kosmos 256 blz. € 29,99

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 oktober 2020