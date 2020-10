Straatrevolutie in Kirgizië

Het zou niet de eerste keer zijn dat er in Kirgizië verkiezingsfraude wordt gepleegd. In 2005 gingen duizenden Kirgiziërs wekenlang de straat op om te protesteren tegen fraude bij de parlementsverkiezingen, wat leidde tot het aftreden van toenmalig president Askar Akajev. Ook in 2005 was het land dat viel onder voormalige Sovjet-Unie, het toneel van een vreedzame omwenteling, net als in meerdere voormalige Sovjet-landen.

Foto Vladimir Pirogov/Reuters