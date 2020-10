Sneltest werkt, maar is wel minder precies

Twee coronasneltests werken goed genoeg om in de praktijk gebruikt te worden. Dat melden wetenschappers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) en het Amphia Ziekenhuis in Breda, die de afgelopen weken de twee antigeentests onderzochten in samenwerking met de plaatselijke GGD’s.

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) maakte dat woensdagochtend tijdens een werkbezoek aan het Amphia ziekenhuis bekend. Het kabinet kijkt reikhalzend uit naar de komst van de sneltesten. Hoe sneller het virus gedetecteerd wordt, hoe eerder nieuwe verspreiders maatregelen kunnen nemen. De tests moeten ook de grote vraag naar de reguliere PCR-testen verminderen.

De twee goedgekeurde sneltesten (van de firma’s Abbott en Becton Dickinson) detecteren de aanwezigheid van eiwitten op het oppervlakte van het virus, zogenaamde antigenen. Afgenomen monsters, net als bij de PCR-test met wattenstaafjes uit de keel of neus, worden gecombineerd met een vloeistof en dan op een wegwerpcassette gedruppeld, zoals bij een zwangerschapstest. Binnen een kwartier valt de uitslag in de vorm van een streepje af te lezen.

Tot november gaat het ministerie van Volksgezondheid op kleinere schaal experimenteren met de sneltests, daarna beslist het hoe de test definitief ingezet gaat worden, laat een woordvoerder weten. De overheid heeft al een optie genomen op 1,2 miljoen sneltests van Abbott. Van de vier andere antigeentests die momenteel onderzocht worden, zijn nog eens 2,4 miljoen exemplaren vooruitbesteld.

Gouden standaard

Onder leiding van het RIVM worden momenteel in totaal vijf antigeentesten onderzocht. Ze zijn afkomstig van diverse grote farmaceuten en hebben vaak een andere gevoeligheid voor het coronavirus. Daarom moeten ze eerst onafhankelijk onderzocht worden door laboratoria. Onderzoekers vergelijken de resultaten van de nieuwe test met de resultaten van de PCR-test, die vanwege zijn hoge betrouwbaarheid als gouden standaard geldt. Daarvoor werden bezoekers van teststraten in Utrecht, Breda en Aruba de afgelopen weken gevraagd om twee monsters af te staan. Eén gaat de PCR-machine in, het andere wordt met behulp van de antigeentest geanalyseerd.

De resultaten van de sneltest zijn bemoedigend, licht Marc Bonten, hoofd medische microbiologie van het UMCU, telefonisch toe. „We waren al hoopvol over de sneltesten en als dan blijkt dat ze hun werk heel goed doen, dan biedt dit echt aanknopingspunten om het beleid rondom testen te optimaliseren.” Als een antigeentest positief was, was de PCR-test in alle gevallen óók positief. Positieve resultaten zijn volledig betrouwbaar.

Maar de antigeentesten vonden niet álle positieve coronabesmettingen. In Utrecht testten 90 personen positief op het coronavirus na een sneltest en 123 na de PCR-test, stelt het UMC Utrecht in een persbericht. De antigeentest miste daar dus ongeveer een op de vier positieve resultaten. De gevoeligheid van de sneltests – het aandeel terechte positieve uitslagen – ligt tussen de zeventig en negentig procent, zegt Bonten.

De verklaring voor de gemiste gevallen ligt in de hoeveelheid virus die aanwezig is in de patiënt op het moment van de afname. Bij lagere concentraties werkt de antigeentest minder goed dan de PCR-test. Bonten: „In de groep die we nu onderzocht hebben, lijken we de mensen met de hoogste viral load, en die waarschijnlijk ook het besmettelijkst zijn, allemaal te vangen.”

Toch zal de sneltest de PCR-test niet snel vervangen. De consequenties voor een gemiste besmetting onder ziekenhuispersoneel zijn daar bijvoorbeeld te groot voor, zegt Bonten. „Daar wil je de beste test hebben. Dat is nou eenmaal de PCR.”

Goede uitleg van het testresultaat is belangrijk, zegt viroloog Marion Koopmans. „Een positieve uitslag is duidelijk, want er lijken nauwelijks fout-positieve testen te zijn.” Een negatieve uitslag vereist meer context nodig, zegt Koopmans. „Een negatief resultaat kan ook afhangen van het moment waarop getest wordt.” Een antwoord op ‘de grote publieksvraag’ (kan ik mezelf gewoon regelmatig met een sneltest testen en dan op pad?) zijn de sneltesten niet, zegt Koopmans: „Daarvoor is wat we nu hebben nog niet bruikbaar.”

Bonten onderzoekt momenteel in welke omstandigheden de sneltests het best ingezet kunnen worden. Hij voorziet toepassingen op scholen of in verpleeghuizen. Ook wordt onderzocht hoe betrouwbaar de test is als mensen de test zelf thuis uitvoeren.

Naast de epidemiologische kant spelen ook praktische zaken. „De testen zijn wel snel qua uitslag, maar niet snel als het gaat om hoeveel je er tegelijk kan doen”, zegt Koopmans. Ook Bonten waarschuwt dat de sneltesten arbeidsintensiever zijn dan de PCR-testen, die vele monsters tegelijkertijd kunnen analyseren. „Je gaat van lopendebandwerk naar ouderwets handwerk. Daarvoor hebben we in ieder geval meer mensen voor nodig.”