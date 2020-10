Skelet tyrannosaurus rex levert recordbedrag op

Een skelet van een tyrannosaurus rex is dinsdag voor 31,8 miljoen dollar (omgerekend zo’n 27 miljoen euro) verkocht bij veilinghuis Christie’s in New York, meldt het veilinghuis op Twitter. Dat is bijna vier keer zoveel als ooit voor een t-rex is betaald en ook veel meer dan het veilinghuis had geraamd. De naam van de koper is niet bekendgemaakt.

De tyrannosaurus rex heet Stan, is twaalf meter lang en vier meter hoog en woog tijdens zijn leven zo’n 8.000 kilo. Volgens het veilinghuis gaat het om een van de meest complete skeletten van dit soort dinosaurus dat ooit gevonden is. Het 67 miljoen jaar oude fossiel werd in 1987 opgegraven nabij Buffalo in de Amerikaanse staat South Dakota. Het reconstrueren van het 188 botten tellende skelet nam meer dan dertigduizend uur in beslag.

Ook in Nederland bevindt zich het skelet van een T-rex dat nog grotendeels intact is. De overblijfselen van 66 miljoen jaar oude dinosaurus genaamd Trix zijn tentoongesteld in museum Naturalis in Leiden. Het skelet werd in 2013 ontdekt in het Amerikaanse Montana en drie jaar later voor 5 miljoen euro naar Nederland vervoerd.

Zeldzaam

Tussen 1900 en 1902 werden voor het eerst botten van een tyrannosaurus rex ontdekt in het Amerikaanse Wyoming. Daarna zijn er wereldwijd slechts vijftig exemplaren gedeeltelijk opgegraven. Volgens James Hyslop van de verantwoordelijke afdeling van Christie’s is het „zeldzaam dat archeologen fossielen vinden van een tyrannosauriërs die zo compleet is als die van Stan. „En het is nog zeldzamer dat dergelijke skeletten op de markt verschijnen”.

Eind vorige eeuw, in 1997, werd voor het laatst een T-rex geveild. Dat exemplaar genaamd Sue werd voor 8,36 miljoen dollar verkocht aan het Field Museum of Natural History in Chicago.