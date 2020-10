Simon Neil (Biffy Clyro): ‘Ik kan mijn extreme persoonlijkheid uitleven in muziek’

‘Wacht even”, zegt Simon Neil (40). „Dit was ook weer niet de bedoeling. Nu begint het op therapie te lijken.”

De zanger-gitarist van het rocktrio Biffy Clyro heeft net uitgebreid het grillige en eigenzinnige oeuvre van zijn band proberen te duiden. De vraag was of hij misschien kon verklaren waarom hij naast catchy popmelodieën ook galmende stadionmeezingers, zoete liefdesliedjes, tegendraadse progrock én experimentele schreeuwnummers schrijft.

„Om eerlijk te zijn: ik ben het”, zegt Neil aan de telefoon vanuit zijn thuishaven in Ayr, aan de zuidwestkust van Schotland. „Het is mijn extreme persoonlijkheid. Ik kan dolgelukkig zijn en denken dat ik de hele wereld aankan. Eén minuut later word ik recalcitrant, wil ik anderen van streek maken of zelfs dat mensen me haten. Er is nooit een middenweg. Ik begrijp het zelf ook niet, maar ik ben gestopt me ertegen te verzetten.”

En dan moet je van de nood een deugd maken, vindt hij. „Ik wil alle emoties gebruiken tijdens het schrijven, of ik nu een vreselijke bui heb of juist manisch ben. De uitdaging is: óf het meest simpele, eerlijke en schitterende liedje ooit schrijven, óf een chaotische marteling waarvan luisteraars de haren uit hun hoofd trekken. En dat levert dus zowel gladde pop op als schurende nummers die moeilijker te behappen zijn.”

Het is altijd zo geweest, zegt Neil. „Op onze allereerste single ‘27’ – een poppy rocksong – stond ook het post-metalnummer ‘Instructio4’ en een akoestisch liedje dat ‘Breatheher’ heette. Dat was in 2001, en ook toen vond ik dat volkomen logisch.”

Zes jaar eerder was hij de band begonnen, samen met tweelingbroers James (bas) en Ben (drums) Johnston. „We waren vijftien en spijbelden van school voor ons eerste optreden, waar we vijf eigen nummers deden – best arrogant eigenlijk – en twee Nirvana-covers. Ik speelde vanaf mijn elfde gitaar, was verre van goed en kon helemaal niet soleren als Slash of Eddie Van Halen. Maar toen ik Kurt Cobain voor het eerst hoorde, wist ik: dat kan ik ook. De nineties leerden ons dat je geen virtuoos hoefde te zijn. Met een paar akkoorden kon je jezelf ook uitstekend uitdrukken.”

Alleen bleken de zogenaamde Nirvana-covers op hun beurt óók weer covers te zijn. „‘D7’ en ‘Love Buzz’ zijn eigenlijk van The Wipers en de Nederlandse band Shocking Blue. Maar ja, we kenden Nirvana alleen van een cassettebandje en hadden verder geen idee wie het waren, waar ze vandaan kwamen, hoe ze eruitzagen. Dat was het mysterie en de schoonheid van die tijd.”

Nog een bekentenis: het decennium daarvoor had ook een grote invloed op hem. „Als twintiger had ik het niet willen toegeven, maar mijn liefde voor melodieën komt uit de jaren tachtig. Ik ben gek op herrie van Converge of Death Grips, maar hou evenveel van de hooks van Tina Turner en Bryan Adams – de favorieten van mijn moeder. Ik kon er thuis niet aan ontkomen en ben daarmee opgegroeid, in plaats van met The Beatles of Led Zeppelin. Of neem de popsongs van Roxette: dat is absolute perfectie, zo vreselijk goed geschreven! Ik luister er nog vaak naar en daar ga ik me niet meer voor verontschuldigen.”

Het zou kunnen verklaren waarom Biffy Clyro ook niet bang is van een beetje bombast, geeft Neil toe. „We zijn niet echt een verlegen band en doen geen dingen op kleine schaal. Ook dat is waarschijnlijk te danken aan de eighties.” Vandaar dat het trio tijdens shows (standaard in blote doch volgetatoeëerde bovenlijven) niet alleen wordt bijgeflitst door overweldigende licht- en lasershows maar er ook nog een paar loodsen aan vuurwerk doorheen blaast. In de corona-livestream van vorige maand ruilden ze voortdurend van podium en speelden onder meer in een spiegelpaleis.

Die stream was de presentatie van het achtste album: A Celebration of Endings. De bedoeling was een soort mission statement: hoe met opgeheven hoofd tegenslagen te overbruggen. Of het nu gaat om de Schotse onafhankelijkheid (‘North of No South’) en Brexit (‘The Pink Limit’) of om gesneuvelde relaties – zowel persoonlijk (‘End of’) als zakelijk (‘Opague’).

Maar ja, toen kwam… afijn.

„Ik had niet gedacht dat het om zoveel eindes zou gaan als we nu door deze pandemie moeten meemaken”, zegt Neil over de titel. „Na een paar dramatische jaren wilde ik verandering omarmen en vooruit kijken. Maar als ik deze nummers voortaan zing, gaan ze over iets totaal anders dan wat ik oorspronkelijk bedoelde. Het is merkwaardig hoe het leven je voor de gek kan houden.”

Ondanks de verveling en de misgelopen arena-tournee door Europa en Australië (het optreden in Afas Live van 5 november verschuift naar volgend jaar oktober) heeft de lockdown hem aan het denken gezet. „Ik ben niet gewend om zolang thuis te zijn en ben veel gaan reflecteren op mijn bestaan. Wat maakt het de moeite waard? Stel dat ik mijn huis nooit meer zou kunnen verlaten, wat zou ik dan doen? Het heeft de overtuiging dat ik muzikant moet zijn alleen maar versterkt. Het is de enige manier waarop ik mijn gevoelens echt kan uitdrukken.”

Biffy Clyro: A Celebration of Endings.