Mijn moeder kocht vijftien jaar geleden een salontafel bij Jan des Bouvrie. Toen de tafel kwam, vond ze er te veel nerf in zitten. Een paar dagen later toog ze dus naar de meubelontwerper in Naarden-Vesting. Spoedig werd er een andere tafel geleverd.

Mijn zoon Sam appt zondagavond: „Met het overlijden van Jan des Bouvrie kan oma daarboven eindelijk fatsoenlijke meubels aanschaffen.”

