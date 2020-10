De schutter had een grijns op zijn gezicht

De man die rapper Feis in Rotterdam-West doodschoot, had een grijns op zijn gezicht. Diep in de nieuwjaarsnacht van 2019, op de Nieuwe Binnenweg bij het Kaapverdiaanse café Iolanda. Feis – op krukken na een operatie – probeerde nog te vluchten, maar werd opnieuw geraakt. Zo beschrijft een bewoonster het, vertelt de rechter woensdag aan verdachte Silfano M. (26).

De man met het pistool was deze ‘Fano’, volgens bekenden van hem. De schutter droeg een rode trui, een donkere jas en een petje, volgens andere getuigen. De politie heeft ook een petje teruggevonden met mogelijke schotsporen, plus dna van Silfano M. erop. „Ik heb alleen te melden dat ík niet degene ben die heeft geschoten”, is wat Silfano M. als eerste zegt en gedurende de zitting zal blijven volhouden. Hij is een stevige kerel in een wit t-shirt, een wit hemd eronder en witte sneakers.

Hard van buiten

De 32-jarige Feis – echte naam Faisal Mssyeh – hoorde bij het Rotterdamse rapperscollectief Ecktuh Ecktuh. Eind 2014 verscheen bij platenlabel Top Notch zijn geprezen solodebuut Hard Van Buiten Gebroken Van Binnen; een sfeervol, coming of age-album waarop Feis rapte dat hij klaar was met het straatleven.

Voor het nieuwe jaar had Feis grote plannen, vertellen zijn moeder en vriendin huilend in de rechtszaal. Hij wilde nieuwe muziek uitbrengen. Op 2 januari, de dag na zijn dood, zou hij gaan samenwonen. „Hij was de man die mij de rest van mijn leven gelukkig zou maken”, zegt zijn vriendin.

Het liep anders, door wat een eenvoudige ruzie lijkt tussen twee mannen die elkaar niet kenden. In het café trok Silfano M. een pistool, zeggen getuigen. Twee dames brachten hem naar de keuken om af te koelen, terwijl Feis en zijn jongere broer Bilal naar buiten moesten. Toen liep Silfano M. ook de zaak uit en begon te schieten. Feis was niet te redden, zijn jongere broer lag een maand in het ziekenhuis. Die is er nog steeds kapot van, een kogel zit nog in zijn lichaam.

Munitie

Silfano M. wordt verdacht van moord, een poging daartoe en wapenbezit: een Crvena Zastava M70. „Heeft u ooit een vuurwapen in handen gehad?”, vraagt voorzitter Damen van de rechtbank. „Nee nooit”, antwoordt Silfano M. hem. „Munitie?” „Nee, nooit. Zeker”, zegt hij.

Dat is opmerkelijk, want in een andere zaak is een kogelhuls met zijn dna erop gevonden. Die lag op het wegdek bij de A20, afslag Schiedam, waar de privéauto van een politieagent in opleiding in december 2018 werd beschoten na een verkeersruzie. De agent hoorde een gek geluid, en zag later een kogelgaatje in zijn achterdeur en de bestuurdersstoel.

Silfano M. zat in de gehuurde Volkswagen van waaruit dat schot is gelost, denkt het OM. Zijn telefoon bevond zich dat tijdstip op díe locatie, blijkt uit onderzoek. Ook is in de huurauto, die is opgegeven als gestolen, later een aansteker gevonden met zijn dna erop. „Ik beroep me op mijn zwijgrecht”, zegt Silfano M. erover.

Opsporingslijst

Wel bevestigt de verdachte dat hij die nieuwjaarsnacht in 2019 in café Iolanda in Rotterdam was. Hij hoorde de schoten, vertelt hij, maar waar hij op dat moment precies stond, wil hij desgevraagd niet ophelderen.

Toen Silfano M. is beeld kwam als verdachte is hij op de internationale opsporingslijst gezet. In mei 2019 kon hij worden opgepakt in een woning boven een shishalounge in het Limburgse Kerkrade, waar hij zich schuil hield. „Als u niets gedaan heeft, waarom bent u dan vier maanden ondergedoken?”, vraagt de rechter.

Dan blijkt dat Silfano M. ook in beeld is geweest , maar niet is veroordeeld, voor een dubbele liquidatie in Beverwaard in december 2017. Na Feis’s dood werd hij opnieuw op sociale media gelinkt aan een dodelijke schietpartij – „onschuldig”, zegt hij erbij. „Ik werd om elf uur wakker. Toen ging mijn foto al rond. Ik dacht: jullie hebben het op mij gemunt.”

Er lijkt „niets wezenlijks mis” met Silfano M., concludeert de rechter op basis van psychologisch onderzoek, waaraan de verdachte niet wilde meewerken. Hij zou geen stoornissen hebben, mogelijk wel een antisociale persoonlijkheid en een laag IQ.

Beseft Silfano M. dat dít het moment is om te praten? vraagt rechter Damen. Dat hij mogelijk wordt veroordeeld tot een lange gevangenisstraf? „Die moet ú uitzitten. Niet uw familie, vrienden of uw advocaat. Ú.”

Silfano M. antwoordt: „Dan moeten jullie beter je werk doen, toch.”