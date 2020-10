PSV-aanwinst Mario Götze: altijd vechten tegen het gewicht van die ene goal

„Laat de wereld zien dat je beter bent dan Lionel Messi”. Met die woorden stuurt de Duitse bondscoach Joachim Löw invaller Mario Götze het veld in. Het is de finale van het wereldkampioenschap voetbal in 2014, Duitsland tegen Argentinië, in het Braziliaanse Maracanã-stadion waar bijna 75.000 toeschouwers zitten.

De wedstrijd eindigt in een verlenging. Niet lang na zijn invalbeurt vindt Götze ruimte tussen de Argentijnse verdedigers. Hij neemt een voorzet aan op zijn borst en in een vallende beweging schiet hij de bal hard binnen. Götze heeft gedaan wat Löw hem toefluisterde, even is hij de belangrijkste voetballer op aarde.

Was het maar bij fluisteren gebleven, zouden Götze en Löw later allebei denken. In de euforie na de wedstrijd vertelt de bondscoach over het moment op televisie. Het draagt eraan bij dat het gewicht van die ene goal op de schouders van Götze blijft drukken. De zege van toen, zou Götze een paar jaar later zeggen, blijkt een vloek te worden.

Mario Götze (28), de nieuwe aanwinst van PSV, werd in de zomer van 1992 geboren in Memmingen – een kleine stad in Beieren. Bij Borussia Dortmund maakte hij op zeventienjarige leeftijd zijn debuut. Het was meteen een succes. Götze, klein en technisch zeer begaafd, had een beslissende rol bij twee kampioenschappen en het behalen van de Champions League-finale. Zijn bijnaam: Wunderkind.

Mario Götze kust de wereldcup na de finale van 2014 tegen Argentinië. Foto Abedin Taherkenareh/EPA

In 2013 vertrekt Götze voor 37 miljoen euro (een gelimiteerde transfersom in zijn contract) naar rivaal Bayern München. Fans van Borussia zijn zo boos dat ze zijn shirt verbranden. Götze wordt bij Bayern drie keer kampioen, maar zit steeds vaker op de reservebank. Vooral na zijn goal in de WK-finale is steeds minder zichtbaar van Götzes talent. Met succestrainer Josep Guardiola kan hij bij Bayern niet goed opschieten, vertelt Götze later in een documentaire. Een „workaholic”, volgens Götze, met weinig „empathisch vermogen”.

Kritiek

Als een terugkeer bij Borussia Dortmund ook geen impuls aan zijn carrière geeft, komt de kritiek – waarmee Götze dan al jaren wordt overladen – tot een hoogtepunt. Hij zou te weinig trainen, arrogant zijn, zich te veel als royaltyster gedragen aan de zijde van zijn vriendin – een model.

Mario Götze, die wordt gezien als ondoorgrondelijk, besluit mee te werken aan een documentaire over zijn leven. Being Mario Götze van regisseur Aljoscha Pause geeft een bijzonder beeld van een worstelend supertalent. Götze heeft een stofwisselingsziekte die lang niet onderkend werd en waardoor hij lange tijd niet heeft kunnen spelen. Een nog diepere oorzaak van zijn worsteling blijkt de druk te zijn. Zijn oude trainer Jürgen Klopp, nu succesvol bij Liverpool in Engeland, vertelt dat Götze tijdens zijn ziekte niet wilde accepteren dat zijn lichaam ‘nee’ zei. Hij bleef maar trainen en proberen om weer fit te worden, maar zijn lichaam had geen kracht meer.

Götze zelf praat over de machteloosheid die hij voelt als hij niet kan presenteren wat anderen van hem verwachten. Hij legt uit hoe moeilijk het is om „een wonderkind” te zijn. Elke pass die hij na zijn winnende goal op het WK gaf, elk schot dat hij loste, moest voor zijn gevoel beter zijn dan dat moment. Götze: „Maar wat kan er beter zijn dan die goal?”

Geruchtenmolen

En toch. Nog altijd wordt hij gezien als groot talent. Dus toen Götze zijn contract met Borussia Dortmund niet wilde verlengen deze zomer, kwam de Duitse geruchtenmolen op gang. Bild berichtte over een telefoongesprek („van honderd minuten”) met de trainer van Bundesliga-club Hertha BSC en een telefoontje van Bayern München-trainer Hansi Flick. Hertha BSC, Bayern München, AS Monaco, Sevilla, Fiorentina, AC Milan en AS Roma zouden allemaal interesse hebben getoond.

Mario Götze heeft gescoord voor Borussia Dortmund tegen Hoffenheim, december 2019. Foto Amando Babani/EPA

Götze zei zelf onlangs nog tegen Bild dat hij naar een club wilde waar hij de Champions League kon winnen. „Geld speelt geen doorslaggevende rol”, zei hij. Wel doorslaggevend zou de trainer zijn. Wat Götze nodig heeft, is iemand zoals zijn ‘voetbalvader’ Klopp.

Tegen die achtergrond is het begrijpelijk dat dinsdagavond laat een snackbareigenaar in Eindhoven een dure Mercedes half geparkeerd op de stoep ziet staan, vlakbij het Philips Stadion van PSV. Zijn dochter maakt een foto: Mario Götze zit op de passagiersstoel. Als Mart van den Heuvel, die nieuwe spelers begeleidt bij PSV, een praatje komt maken door het raam van de auto, wordt duidelijk dat er een spectaculaire transfer in de maak is.

Supporters verzamelen zich voor het stadion. Wat een fabel lijkt, blijkt al snel werkelijkheid. Mario Götze komt ’s avonds laat naar buiten, zijn contract getekend. Volgens het Duitse Sport1 gaat hij drie miljoen euro verdienen in Eindhoven. De best betaalde speler van PSV, maar wel zeven miljoen minder dan in Dortmund. Hij is gekomen voor de coach, vertelde Götze in zijn eerste interview met PSV TV.

De Duitser Roger Schmidt, sinds dit jaar hoofdtrainer bij PSV, is een grote naam in zijn vaderland. Hij trainde er eerder onder meer Bayer Leverkusen. Een trainer die bekendstaat om zijn warme omgang met spelers en staf bij clubs waar hij werkt. Toen hij vertrok bij de Chinese club Beijing Guoan stonden Chinese supporters te huilen op het vliegveld.

Hij haalde Götze over om naar Eindhoven te komen. Zijn troef was de kans op een nieuwe start. De kans voor een WK-winnaar om weg te sluipen onder het vergrootglas van het Duitse publiek.