President Trump zaait verwarring over steun aan Amerikaanse economie

De strijd om het presidentschap van de Verenigde Staten wordt steeds meer gevoerd ten koste van de Amerikaanse kiezer. Inzet is nu een pakket economische maatregelen, bedoeld om het bedrijfsleven en miljoenen gewone Amerikanen die hun baan zijn kwijtgeraakt te steunen in de coronacrisis, die ook de VS treft.

President Donald Trump, die een dag eerder was teruggekeerd in het Witte Huis na een ziekenhuisverblijf van drie dagen wegens een coronabesmetting, zond dinsdag een reeks tweets de wereld in. Hij kondigde aan de onderhandelingen over een nieuw steunpakket voor de Amerikaanse economie per direct te staken. Hij liet ook weten een besluit over een nieuwe steunronde pas na de verkiezingen van 3 november te willen nemen.

Het uitblijven van een nieuw akkoord over steun raakt veel Amerikaanse huishoudens en bedrijven, van restaurants tot luchtvaartmaatschappijen en hotels, die de komende weken met verdere financiële problemen worden geconfronteerd. Het leidde dan ook direct tot een forse daling op de beurzen, die tot 2 procent verloren.

Later op de avond leek Trump een deel van zijn eerdere berichten weer in te trekken. Hij riep het congres op om snel enkele kleinere steunpakketten goed te keuren (onder meer 25 miljard dollar steun voor luchtvaartmaatschappijen, 135 miljard voor kleine bedrijven en inkomensondersteuning in de vorm van cheques van 1.200 dollar elk voor gewone Amerikanen) „Ik zit klaar om ze nu te ondertekenen”, aldus de president.

Tijdens de onderhandeling

De tweets van Trump kwamen op het moment dat de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi aan het onderhandelen was met Trumps minister van Financiën Steven Mnuchin over het steunpakket. Pelosi wil maarliefst 2.400 miljard dollar (ruim 2.000 miljard euro) vrijmaken voor die steun, met name voor Democratische staten die met grote tekorten kampen. Mnuchin was bereid tot 1.600 miljard dollar te gaan.

Trump weigert zo vlak voor de verkiezingen steun te geven aan de Democratische staten. Dat daardoor miljoen Amerikanen en het bedrijfsleven verstoken blijven van financiële steun is voor hem van ondergeschikt belang. Trumps uitdager, de Democraat Joe Biden, reageerde op het afblazen van de onderhandelingen met een tweet: „De president heeft jullie zijn rug toegekeerd.”

Het debat over extra steun kreeg extra betekenis omdat de baas van het Amerikaanse stelsel van centrale banken, Jerome Powell, dinsdag had gepleit voor meer overheidsgeld voor de economie. Powell vreest dat als de overheid niet over de brug komt, het broze herstel van de Amerikaanse economie sinds mei weer kan omslaan in een nieuwe recessie. Het coronavirus woedt nog volop in de VS en besmet dagelijks duizenden mensen.

Het is allerminst zeker dat een nieuw steunpakket de economie er bovenop helpt

Het is overigens allerminst zeker dat een nieuw steunpakket de economie er bovenop zal helpen. De coronarecessie is niet zozeer veroorzaakt door een instortende vraag, maar door het sluiten van een groot deel van het aanbod, als gevolg van lockdowns. Staten die de strengste lockdowns hebben ingesteld, zoals New York en Californië, kampen dan ook met de hoogste werkloosheidscijfers (respectievelijk 12,5 en 11,4 procent). In staten als Utah en Texas, die hun economieën alweer meer hebben opengesteld, liggen die percentages op respectievelijk 4,1 en 6,8 procent.

Het nieuwe steunpakket is bedoeld als opvolger van een eerdere ronde, waarbij 3.000 miljard dollar werd vrijgemaakt. De onderhandelingen daarover verliepen een stuk soepeler dan nu. Het eerste steunpakket liep eind september af.