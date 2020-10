Opvolger Stint mag binnenkort alsnog de weg op

De opvolger van de Stint, de elektrische bolderkar waarmee in 2018 een ernstig ongeluk gebeurde, mag binnenkort alsnog de weg op. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) woensdag bekendgemaakt. Zij is verantwoordelijk voor de toelating van het voertuig, de zogenoemde BSO-bus. Eerder deze week liet de eigenaar van het bedrijf achter de Stint nog weten te vrezen voor een faillissement, omdat goedkeuring van de BSO-bus lang uitbleef.

Van Nieuwenhuizen neemt haar besluit op basis van onderzoek door de RDW en de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Ze had die instanties de opdracht gegeven te kijken of de BSO-bus veilig genoeg is. De RDW zag geen bezwaren, behalve dat er meer dan het maximumaantal van acht passagiers in de kar konden. Daarop werd later een uitzondering gemaakt. Vorige week gaf ook de SWOV zijn goedkeuring. Sommige risico’s aan het gebruik van de kar vallen simpelweg niet helemaal uit te sluiten, omdat die „inherent zijn aan verkeersdeelname”, aldus de SWOV. De kinderopvangsector heeft beloofd de BSO-bus zoveel mogelijk te gebruiken op vrijliggende fietspaden of in dertigkilometerzones. Bestuurders moeten een cursus volgen.

Ondernemer Edwin Renzen, de eigenaar van Stint-moederorganisatie Stintum Holding BV, diende vorig jaar oktober een vergunningsaanvraag in voor de BSO-bus. De behandeling van die aanvraag heeft bijna een jaar geduurd. De RDW was al akkoord, maar het oordeel van de SWOV liet op zich wachten. Vorige week donderdag heeft het instituut zijn conclusies uiteindelijk naar het ministerie opgestuurd. Wanneer de BSO-bus precies de weg op mag, is nog onbekend. Voor Renzens bedrijf komt de toestemming bijna te laat: hij liet maandag in de media weten dat hij uit geldgebrek al zijn negentien personeelsleden heeft moeten ontslaan.

Rolbeugel

Na het ongeluk twee jaar geleden, waarbij vier kinderen om het leven kwamen, bleek dat de Stint niet veilig genoeg was. Renzens bedrijf maakte vervolgens een nieuwe, aangepaste versie, onder meer voorzien van een rolbeugel. In afwachting van goedkeuring door het ministerie moest Renzen de afgelopen maanden tientallen van de karren opslaan in loodsen omdat ze niet konden worden verkocht of uitgeleverd aan klanten.

Minister Van Nieuwenhoven schrijft woensdag dat de RDW in de toekomst verantwoordelijk moet worden voor de toelating van Stint-achtige voertuigen, die vallen onder de categorie bijzondere bromfietsen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid oordeelde vorig jaar dat het ministerie bij de toelating van de Stint, in 2011, onzorgvuldig te werk was gegaan. Het voertuig werd binnen vier maanden goedgekeurd, terwijl er aanwijzingingen waren voor tekortkomingen aan de kar.