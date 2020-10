Calle Alcalá bij La Plaza de la Independencia Restaurant Patio de Leones ‘Het leven gaat door”, luidt de slogan van het chique restaurant Patio de Leones. En zo denken Elena Carrión Valencia (39) en haar goede vriend Jesús Murcia Pérez (35) er ook over. Carrión is even opgestaan om een sigaret te roken. Hoewel grote delen van de stad op slot zitten, hebben ze er geen moeite mee om hun tortilla, foie gras, een portie kroketten en een goed stuk vlees weg te spoelen met een paar drankjes. „Ik mag hier geloof ik niet eens komen”, zegt Carrión, die in het noorden van Madrid woont. „Maar ik heb geen controles gezien.” Het is al vroeg in de avond druk op de terrassen aan La Plaza de la Independencia. Dit is de biotoop van de rijke Madrilenen. Van mensen die graag zien en gezien willen worden. De coronacrisis lijkt het begin van de Calle Alcalá nauwelijks bereikt te hebben. Deels is dat schijn – de peperdure winkels aan de Calle de Serrano hebben bijna geen klanten meer. Deels is het waar. Carrión lacht als haar wordt gevraagd of Covid-19 haar heeft geraakt. „In tegendeel”, zegt ze. „Ik werk in de farmaceutische industrie. De omzet van ons bedrijf is met 236 procent gestegen. In economisch opzicht profiteer ik enorm van deze crisis.” De twee gefortuneerde Spanjaarden lachen de problemen zo een beetje weg. Het is een houding. Natuurlijk maakt Carrión zich zorgen over het virus, zegt ze even later op serieuze toon. Ze is niet bang voor corona zelf, maar wel voor sommige gevolgen. „Er vallen doden onder jonge mensen die niet eens symptomen hadden, maar opeens bezwijken aan een hartaanval. Dat is beangstigend”, zegt ze vanachter een fancy gekleurd mondkapje. „Ik ben niet besmet en dat wil ik graag zo houden.” En dan vertrekt het tweetal lachend en zwaaiend de Madrileense avond in.

Plaza de Manuel Becerra Een plein op de Calle Alcalá, Nina’s Bloemen Voor de deur van de Onze Lieve Vrouw van Covadonga is het een komen en gaan van gelovigen. Jonge meisjes in beeldschone witte jurkjes doen hun eerste communie. Sommigen kopen een bloemetje bij Flores Nina om de ceremonie te vieren. Het had niet veel gescheeld of het stalletje van Julia Matilde Fernández López was er niet meer geweest. „Tijdens de lockdown waren we gesloten”, zegt de 57-jarige Madrileense. „Alleen dankzij een speciale lening van de overheid heb ik het gered. Dat geld moet ik volgend jaar met ruim 1 procent rente terugbetalen.” Het is een zorg voor later. De bloemenstal aan het Manuel Becerra-plein dat het einde van de statige wijk Salamanca markeert, het laatste stukje van de Calle Alcalá binnen de ringweg, is gelukkig weer open en haar twee werknemers zijn weer terug. „Deze stal staat hier al meer dan vijftig jaar. Die stamt nog uit de tijd van Franco”, legt Fernández uit. „Maar zo slecht als nu heeft Spanje er nog nooit voor gestaan. Als je naar de televisie kijkt en naar de politici luistert denk je dat iedereen doodgaat aan corona. Verschrikkelijk. Daar sluit ik me voor af. We moeten positief blijven.” Dat valt niet mee. Fernández vertelt dat ze op Moederdag nog niet open waren. „De beste dag van het jaar”, verzucht ze. „Nu hopen we dat met Allerheiligen een beetje te compenseren.” Die dag, 1 november, staat in het teken van de doden. Dit jaar zal er speciale aandacht zijn voor de ruim 9.500 ‘coronadoden’ in Madrid, van wie door het besmettingsgevaar geen waardig afscheid kon worden genomen. Natuurlijk is het cru dat deze dag voor haar een topdag kan worden, zegt Fernández. „Maar bloemen horen bij feestelijke en verdrietige gelegenheden. Zo is het nu eenmaal.”

Calle Alcalá 233 Restaurant Jarritus Achter in restaurant Jarritus, op een steenworp afstand van La Plaza de Toros, drinkt Francisco Javier San Miguel in zijn eentje een kop koffie. Ondertussen bladert hij door een krantje. Er staat niet veel nieuws in om vrolijk van te worden. Spanje is als eerste land in Europa de 800.000 bevestigde besmettingen voorbij en Madrid is met ruim een derde daarvan het epicentrum van deze crisis. „Het is vooral de onzekerheid die zo vervelend is”, zegt de 65-jarige Spanjaard. „Niemand weet waar hij aan toe is.” San Miguel is altijd ambtenaar in dienst van „de Spaanse staat” geweest, zoals hij dat zelf noemt. In het voorjaar moest hij opeens ‘telewerken’ vanuit zijn huis. „Dat is gelukkig voorbij, maar misschien komt het terug. Ik zie het allemaal niet zo positief in”, legt hij uit. De uitbater van Jarritus, één van de 18.000 barretjes van Madrid, is al even somber. Door het uitblijven van stierengevechten loopt hij vooral op de zondagen veel omzet mis. San Miguel is kritisch. Hoe kan het toch dat zowel het aantal besmettingen als de economische schade in zijn land zo groot is? „In sommige opzichten is dit nog een derdewereldland”, verzucht hij. „Het egoïsme is groot. Het bedrijfsleven heeft zich nooit iets aangetrokken van de gewone man. En ook nu zullen er weer vele roofdieren zijn die profiteren van andermans ellende.” San Miguel drinkt het laatste slokje van zijn koffie. Hij weet het zeker: „Deze crisis zal het verschil tussen rijk en arm alleen nog maar groter maken.”

Calle Alcalá 237 Plaza de Toros De beroemdste stierenvechtersarena ter wereld zit al maanden op slot. Maar als José Prados Martín zich meldt, gaat de poort van Las Ventas snel open. In de lege arena met 22.000 zitplaatsen komen voor ‘El Fundi’, zoals hij tot zijn afscheid in 2012 werd genoemd, de herinneringen vanzelf naar boven. „Stierenvechten vraagt heel veel”, vertelt Prados Martín met weemoed in zijn stem. „Niets kan dat gevoel vervangen.” Nog voordat de arena’s in Spanje opengingen, maakte Covid-19 een einde aan het stierenvechtersseizoen. „Een drama”, verzucht Prados Martín, voorzitter van een vereniging die de belangen van toreros behartigt. Hij verafschuwt de uiterst linkse regeringspartij Podemos die niets van stierenvechten moet hebben. „Die willen ons het liefst vertrappen”, zegt Prados Martín terwijl hij met zijn voet door het zand gaat. Terwijl de stierenvechtersindustrie volgens hem goed is voor 45.000 directe en 200.000 indirect arbeidsplaatsen. Prados Martín verdiende ooit goed geld, maar volgens hem zijn veel stierenvechters nu veroordeeld tot de voedselbank. „Sinds oktober vorig jaar is er praktisch geen corrida meer geweest, maar steun blijft uit”, zegt El Fundi. „Hebben wij minder recht op hulp dan zangers, acteurs of theatermakers?” Die houding tegenover dit nationale erfgoed zegt volgens Prados Martín iets over de maatschappij. „De dood is taboe. De slachtoffers van corona zijn buiten het zicht van iedereen ergens weggestopt”, legt hij uit. „Natuurlijk is stierenvechten wreed en hard. Maar het is ook puur. Het gaat om leven en dood. Het kan ineens voorbij zijn. Dat moeten we blijven beseffen. Alleen dan kunnen we ons bestaan vieren.”

Calle Alcalá 415 kliniek in zijstraat Calle de Arturo Soria Op de binnenplaats van ziekenhuis Fuensanta, niet ver van metrostation Ciudad Lineal, staat de hele dag een rij mensen voor een speciaal ingericht noodhokje. In deze privékliniek worden tegen betaling coronatesten aangeboden. Een PCR-test kost er 130 euro, met een gegarandeerde uitslag binnen 48 uur. Normaal kan dat wel een week duren. Het coronavirus maakt de tweedeling in de Spaanse zorg heel zichtbaar. Jorge Alegría kan geen dagen wachten. „Ik moet maandag weer aan het werk en ik wil er gewoon zeker van zijn dat ik niemand besmet”, zegt de 21-jarige marketingman. Hij heeft zich spontaan bij het buurtziekenhuis gemeld en zit nu rustig op een muurtje in de zon te wachten op de uitslag van de test. Voor 65 euro wil hij weten of er antistoffen in zijn bloed zitten. Twintig minuten nadat er een beetje bloed was afgetapt, krijgt hij de enveloppe met de uitslag in handen. Hij kijkt niet eens. „Ik weet toch wel dat het negatief is.” Anderen in de rij ogen minder zelfverzekerd. De een speelt met zijn telefoon, de ander kijkt strak vanachter een mondkapje voor zich uit. Aan deze kant van de Calle Alcalá ligt het loon vaak niet hoger dan 1.000 euro per maand. Wie met corona thuis komt te zitten, moet het met nog minder doen. Nadat de eerste golf in het voorjaar duizenden slachtoffers eiste, zit de angst voor het virus er diep in. In Madrid zijn nu zo’n 1,9 miljoen tests afgenomen. Wie zoals Alegría snel wil weten waar hij aan toe is, moet daar wel voor betalen. De meesten aan het einde van de Calle Alcalá zijn aangewezen op publieke testen en verkeren, samen met hun huisgenoten, dagen in onzekerheid. Het is dan ook geen toeval dat het aantal besmettingen in de Calle Alcalá gelijke tred houdt met de huisnummers.

Calle Alcalá 634 Metro- en busstation Canillejas Het einde van de Calle Alcalá wordt al zo’n tien jaar gemarkeerd door Churreria Kini. Deze kleurige kraam staat nu aan de grens van het stadsdeel dat alleen met een speciale permissie mag worden verlaten. Hier gaat de straat over in de A2, de autosnelweg naar het even verderop gelegen stadje Alcalá de Henares. Op weg naar hun werk halen reizigers hier even snel het typische Madrileense ontbijtje: een kop warme, pure chocolade met een gefrituurde deegstengel. Zo heb je iets in de maag in afwachting van de belangrijkste maaltijd van de dag: de lunch. De Boliviaan José Luís Seoane is zelf niet zo van de churros, maar hij verkoopt wat zijn baas van hem verlangt. „Ik eet zelf liever een empanada, maar Madrilenen zijn dol op onze waar”, zegt hij vanachter een zwart-wit mondkapje. „Voldoende voor mij om van te leven. Als we open mogen blijven tenminste.” Halverwege maart moest zijn kraam dicht en kreeg hij een tijdelijke uitkering van enkele honderden euro’s „Gelukkig heb ik geen gezin om voor te zorgen”, zegt Seoane, terwijl hij wat suiker over een portie churros strooit en die overhandigt aan een buschauffeur. „Nu de stad weer op slot zit, loopt het aantal klanten terug.” Seoane is één van de twintigduizend migranten uit Bolivia, die officieel in Madrid geregistreerd staan. De stad telt bijna een miljoen buitenlanders. Van alle positieve coronagevallen zou volgens onderzoek 40 procent migrant zijn. Dat komt door „hun manier van leven”, zegt de conservatieve gouverneur Isabel Díaz Ayuso. Seoane moet erom lachen. Woonde hij maar aan de andere kant van de Calle Alcalá. Daar hebben de Madrilenen het geld en de tijd om te ontbijten met champagne en broodjes ham.

