OM eist 1,5 jaar cel tegen ex-hoofdredacteur Gaykrant

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Amsterdam anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, geëist tegen Hans P., de voormalig hoofdredacteur van de Gaykrant. Dat meldt persbureau ANP woensdag. De 44-jarige Amsterdammer wordt verdacht van bezit en verspreiding van kinderporno.

Bij P. zijn ruim 8.500 foto’s en video’s aangetroffen, merendeels van kinderen onder de twaalf jaar en maar ook van baby’s en peuters. Volgens de officier van justitie ging het om „beelden die niet aan te zien of te horen zijn”. Het OM wil dat P. buiten een deels voorwaardelijke celstraf om aan bijzondere voorwaarden voldoet, zoals het meewerken aan verplichte geestelijke behandeling en controles van zijn telefoon, computer en harde schijven. Uit onderzoek van gedragskundigen is gebleken dat P. een persoonlijkheidsstoornis heeft en verminderd toerekeningsvatbaar is.

P. verklaarde dinsdag in de rechtbank dat hij geen pedofiele geaardheid heeft. Hij zegt tussen maart 2016 en begin 2020 verslaafd te zijn geweest aan alcohol en drugs. De kinderpornografische beelden zou hij alleen hebben bekeken toen hij onder invloed was, om afleiding te zoeken en uit „een bepaalde nieuwsgierigheid”. Ook zei P. dat hij het heel erg vond dat het zo ver is gekomen en dat hij graag een tweede kans zou willen krijgen.

Volgens zijn advocaat Justin Kötter is P. „digitaal gebrandmerkt” door de media-aandacht voor de zaak. Hij verzoekt de rechtbank een straf op te leggen die gelijk is aan zijn voorarrest. P. werd begin juli gearresteerd en zit sindsdien vast. De rechtbank doet 21 oktober uitspraak.