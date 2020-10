Nobelprijs Scheikunde naar dna-schaar CRISPR-Cas

De Nobelprijs voor Scheikunde is dinsdag toegekend aan Jennifer Doudna (VS) en Emmanuelle Charpentier (Frankrijk) voor de ontwikkeling van dna-kniptechniek CRISPR-Cas.

CRISPR-Cas is een dna-techniek waarmee zeer precies op een aangegeven plaats in het genoom de dubbele dna-streng kan worden doorgeknipt. Vervolgens kan op die plek een ander stuk dna worden ingebouwd.

De techniek heeft sinds de ontwikkeling in 2010 in razendsnel tempo het genetisch onderzoek wereldwijd getransformeerd. Biotechnologen gebruiken de techniek om planten resistent te maken tegen ziekte en droogte. Kankeronderzoekers gebruiken de techniek om nieuwe behandelingen te ontwikkelingen. De droom van genetici is om uiteindelijk ook overerfbare ziekten te repareren. „Als je een stap terug doet, dan zie je dat deze technologie mensen in staat stelt om hun eigen evolutie te veranderen”, zei Jennifer Doudna eerder in een interview met NRC.

Lees ook: Worden er straks alleen nog maar perfecte baby’s geboren?

CRISPR-Cas is van nature aanwezig in bacteriën. Bacteriën gebruiken CRISPR-Cas als afweersysteem tegen virussen. Emanuelle Charpentier beschreef onderdelen van CRISPR-Cas op basis van onderzoek aan de bacterie Streptococcus pyogenes.

Charpentier en Doudna puzzelden het mechanisme bij elkaar hoe de verschillende componenten van CRISPR-Cas dna kan knippen. Ze versimpelden natuurlijke CRISPR-Cas door twee componenten aan elkaar te koppelen, waardoor het bruikbaar werd in het lab als programmeerbaar schaartje.

Doudna en Charpentier zijn de zesde en zevende vrouwelijke winnaars van de Nobelprijs voor Scheikunde.

De voorzitter van het Nobelcomité bepleitte bij de bekendmaking dat de techniek zorgvuldig moet worden ingezet. In november 2018 kwam een Chinees experiment met CRISPR-Cas en menselijke embryo’s onder vuur te liggen. De biofysicus He Jiankui gebruikte CRISPR-Cas om embryo’s resistent te maken tegen hiv. Er zouden twee genetisch gemanipuleerde baby’s geboren zijn.