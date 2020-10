Niet alleen wij lijden onder het coronavirus

Het is heel begrijpelijk: we zijn, wat de pandemie betreft, vooral met onszelf bezig. De gezondheid van onze naasten, het onderwijs van de kinderen, de vooruitzichten op het werk: het virus schudt alles op, en het maakt ongerust. De werkloosheid loopt overal op, de bedrijvigheid sputtert, het appeltje voor de dorst verdroogt op de financiële markten – of in het pensioenfonds.

Toch ontvouwt zich elders een drama dat ook aandacht behoeft. Een van de meest succesvolle internationale ontwikkelingen van de afgelopen decennia is het terugdringen van de extreme armoede in de wereld. Ga maar na: in 1990 moest meer dan 36 procent van alle mensen op aarde rondkomen van minder dan 1,90 dollar per dag – het getal dat de grens aangeeft waaronder gesproken kan worden van ‘extreme armoede’.

Die armoede is fors gedaald, met zo’n 1 procentpunt per jaar, tot 8,4 procent in 2019. Het doel is om in 2030 de extreme armoede te hebben teruggedrongen tot nog maar 3 procent van de wereldbevolking.

Dat is lang niet allemaal het gevolg van bewust beleid. De economische groei in met name Azië heeft de welvaart zodanig verhoogd, dat daardoor grote delen van de bevolking gaandeweg aan de armoede zijn ontsnapt.

De extreme armoede in de wereld loopt nu voor het eerst in een kwart eeuw weer op

Woensdag sloeg de Wereldbank alarm. In een nieuw rapport, Poverty and shared prosperity 2020, blijkt dat de afname van de armoede vóór de coronacrisis al vertraagde, tot 0,6 procentpunt per jaar. Dit jaar komen er door de crisis voor het eerst in een kwart eeuw weer extreem armen bij. En niet weinig ook.

Lees ook: Komt er meer honger? En andere vragen over een dreigende voedselcrisis

In 1990 waren er nog bijna twee miljard extreem armen. Zonder corona zou hun aantal, volgens de rekenmodellen van de Wereldbank, zijn afgenomen van 643 miljoen in 2019 tot 586 miljoen in 2021. Maar in het ‘zware’ coronascenario stijgt hun aantal tot 736 miljoen. Daarmee is dan vijf jaar daling in één klap ongedaan gemaakt. Tel daar de klimaatverandering bij op, en de vooruitzichten verbleken zienderogen.

Wrang is ook het lot van de groep net boven de extreem armen. Kort voor corona leefde 8,4 procent van de wereldbevolking onder de 1,90 dollar per dag. Maar arm zijn is relatief. In landen die naar de lagere tot middencategorie van welvaart zijn gestegen (zeg Kameroen of Cambodja), ben je ook nog onder de 3,20 dollar per dag arm – en dan gaat het om een kwart van de mensheid. Van de wereldbevolking komt 40 procent rond met een budget van minder dan 5,50 dollar per dag.

De tragiek: gezinnen die juist de stap naar de lagere middenklasse hadden genomen, zakken daar nu uit terug. Inkomen, gezondheid, opleiding: als deze ontsnappingsroute dichtslibt, kan een hele generatie weer opnieuw beginnen.

De tijden dat ruimhartige ontwikkelingssamenwerking vanzelfsprekend was, gaan in snel tempo voorbij. China komt op, de Verenigde Staten trekken zich terug. ‘Westerse waarden’ zijn in de rest van de wereld al lang niet meer onwrikbaar. De wereld wordt onoverzichtelijker, en egoïstischer.

Het is goed dat westerse landen er veel geld tegenaan gooien om te voorkomen dat de coronacrisis in eigen huis ook een economische en sociale crisis wordt. Nederland leende er probleemloos al meer dan 60 miljard euro voor.

Maar bedenk dat alleen al dit Nederlandse binnenlandse steunbedrag vergelijkbaar is met het nationaal inkomen van heel Mozambique. Plus Namibië. Plus Zimbabwe. Plus Madagascar. Plus Congo. Plus Somalië. Dan kan er misschien best wat steun vanaf om ook de dromen in de rest van wereld intact te houden.

Maarten Schinkel schrijft over economie en financiële markten.

