‘Nederlandse bedrijven scoren relatief slecht op het gebied van gendergelijkheid’

Nederlandse bedrijven hebben nog veel te winnen op het gebied van gendergelijkheid. Dat schrijft onderzoeksbureau Equileap in een woensdag gepubliceerd onderzoek (pdf) bij de honderd grootste Nederlandse bedrijven. Zo zijn er meer Nederlandse topmannen die Peter heten (vijf) dan dat topvrouwen zijn (vier).

Equileap onderzocht wereldwijd zo’n 3.500 bedrijven en keek in Nederland naar de honderd grootste ondernemingen genoteerd aan de Amsterdamse beurs Euronext. Aan de hand van negentien criteria, zoals de loonkloof, de verdeling tussen mannen en vrouwen op de werkvloer en beleid voor partnerverlof werden de bedrijven gescoord. Nederlandse bedrijven scoorden gemiddeld 37 procent, met 100 procent als de maximale en best haalbare score. Ter vergelijking: in Frankrijk was de gemiddelde score 48 procent, in Groot-Brittannië 50 procent.

Ook is de top van het Nederlandse bedrijfsleven nog steeds overwegend mannelijk. Zo zit er bij de helft van alle Nederlandse bedrijven geen enkele vrouw in de hoogste managementlaag.

Loonkloof

Equileap analyseerde openbare gegevens, zoals jaarverslagen en informatie op bedrijfssites. Ook kregen bedrijven de mogelijkheid interne documenten op te sturen. Telecombedrijf KPN was met een score van 66 procent het best presterende bedrijf op het gebied van gendergelijkheid, onder meer vanwege het ontbreken van een loonkloof tussen mannen en vrouwen. KPN wordt gevolgd door verzekeraar ASR, speciaalchemiebedrijf DSM, ict-dienstverlener Ordina en levensmiddelenconcern Unilever. Equileap maakte niet bekend welke bedrijven de laagste scores haalden.

Ook onderzocht het bureau de verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke medewerkers in vier verschillende managementlagen: de raad van commissarissen, de raad van bestuur, senior management en overige medewerkers. Bij geen enkel bedrijf werkten op het moment van het onderzoek ongeveer evenveel mannen als vrouwen (tussen de 40 en 60 procent) bij iedere afzonderlijke managementlaag. Wolters Kluwer en Beter Bed kwamen het dichtst in de buurt. Zij hadden enkel in het senior management overwegend meer mannen dan vrouwen in dienst.

