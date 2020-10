Nederland bokst boven zijn gewicht, maar dat vinden de Fransen wel mooi

Jarenlang was Clément Beaune Europa-gezant voor de Franse president Macron. In de coulissen schreef hij speeches voor Macron en nam hij deel aan alle belangrijke onderhandelingen in Brussel. Maar in juli werd Beaune (39) gepromoveerd tot staatssecretaris voor Europese Zaken en sindsdien staat hij plotseling vol in de politieke schijnwerpers. Deze donderdag is hij in Nederland.

U kent de Europese politiek en de achterkamertjes als uw broekzak. Helpt dat, nu u staatssecretaris bent?

„Dat denk ik wel. Ik ben nu politicus, geen technocraat meer. Maar ik heb afgelopen jaren geleerd dat je in de Europese politiek niet zomaar ideeën bij anderen op tafel kunt leggen en dan denken dat je zo verder komt. Nee, je moet luisteren. Met iedereen praten. Begrip kweken. Aan compromissen werken. Politici zitten soms wel erg opgesloten in hun eigen verticale, nationale visie. Ik wil het anders doen. Ik wil netwerken, in heel Europa.”

Komt u daarom naar Nederland?

„Ja, onder meer voor gesprekken met minister Blok en de Vaste Kamercommissie voor Europese zaken. Nederland is een invloedrijk land in Europa. Het is een van de landen waar momenteel het meest naar geluisterd wordt.”

Volgens de denktank ECFR is Nederland het land dat het meest boven zijn gewicht bokst. Vindt u dat ook?

„Dat vinden wij in Frankrijk wel mooi!”

Nederland en Frankrijk zijn het vaak oneens. Den Haag geeft Parijs snel de schuld als er Europese besluiten zijn die de Nederlanders minder bevallen, of als een Nederlander een Brusselse benoeming misloopt.

„Iedereen voelt zich weleens verkeerd behandeld. Dat is normaal. Zo staan we allemaal redelijk quitte. De Frans-Nederlandse relaties zijn uitstekend. Steeds beter, eigenlijk. President Macron en premier Rutte hebben elkaar al tien keer ontmoet. Beide landen staan aan de wieg van de Europese integratie. We zijn het eens over Brexit, het klimaat en de rechtsstaat in Europa. Over het corona-herstelfonds waren we het aanvankelijk oneens, dat klopt. Maar in juli hebben we toch een compromis gevonden. Nu moeten we het in de praktijk brengen. Dat betekent onder andere dat we een akkoord moeten sluiten over eigen inkomsten voor Europa, om dat herstelfonds te financieren. Dat kan met een Europese digitale belasting, of een ‘carbon tax’.”

Nederland organiseerde het verzet tegen het coronafonds met een paar ‘zuinige landen’. Die coalities zie je steeds vaker. Is zulke coalitievorming een gevolg van Brexit?

„Nederland is het Verenigd Koninkrijk niet.”

Dat was de vraag ook niet.

„Nee, ik bedoel: als het VK nog lid was geweest, was dat fonds er niet gekomen. Dan had Londen het gevetood. Met andere woorden, er is een dubbel Brexit-effect. Niet alleen hebben we nu geen veto gehad. Maar door Brexit beseft iedereen ook dat Europa sneller vooruit moet en efficiënter moet handelen. Tijdens de eurocrisis was Europa supertraag. Het kostte ons drie jaar om een noodfonds te bouwen. Nu tuigen we in een paar maanden tijd een coronafonds op. We doen het nu big and fast.”

Als Europa uit allemaal allianties of ‘blokken’ bestaat, komt het dan niet muurvast te zitten?

„Misschien, maar het is onvermijdelijk: met 27 móét je netwerken. Elk land heeft zijn eigen ideeën en wensen, en zoekt daarvoor steeds bondgenoten. Bij elk onderwerp zijn dat weer andere bondgenoten. De Vier Zuinigen, de zuidelijke landen, Visegrad – dit zijn allemaal ad hoc-allianties. Zo schreef Frankrijk met tien landen een oproep tot ‘nul-emissie’ in 2050. Nederland zat daarbij, Duitsland niet. Bij het coronafonds trokken Frankrijk en Duitsland juist wel samen op. We hebben een hard conflict met Polen over de rechtsstaat. Maar op andere dossiers werken we goed samen met Warschau.”

Is Nederland goed in dit nieuwe netwerken?

„Heel goed. President Macron ging niet voor niets eerst naar Nederland, in mei, na de lockdown, om te praten over het coronafonds.”

Dat was het fameuze diner in Scheveningen, waar je ze op de foto naast de keuken zag zitten?

„Ja.”

Sinds Brexit is Frankrijk de enige lidstaat met de capaciteit én bereidheid om militaire operaties uit te voeren. Maar Frankrijk wil weleens ‘cavalier seul’ spelen. Zullen andere landen Frankrijk volgen?

„Frankrijk zit in een unieke positie als het gaat om defensie en veiligheid. Wij zijn erg betrokken in bepaalde conflictgebieden. Wij zijn een security provider op veel terreinen. We zijn als enige Europese land nog permanent lid van de Veiligheidsraad van de VN. We kunnen buiten Europa interveniëren en hebben de politieke bereidheid om dat ook te doen. Al die dingen komen Europa ten goede. Maar ze moeten Europeser worden. En dat moet van twee kanten komen.”

Hoe dan?

„Als we willen dat andere Europese landen zich meer inzetten voor deze operaties, moeten we ze uitleggen dat de sleutel voor onze collectieve veiligheid in Afrika ligt, in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en de Middellandse Zee, en tegenover Rusland. Daar komen de bedreigingen vandaan.

„Wij moeten uitleggen waarom het belangrijk is dat Europa daar aanwezig is. President Macron is net in de Baltische landen geweest. Ikzelf ben naar Cyprus en Griekenland geweest. Geen Franse president in de recente geschiedenis heeft zoveel bilaterale ontmoetingen gehad, vooral over defensie, als Macron.”

Kunnen we niet meer op de NAVO rekenen?

„Dit is niet ter vervanging van de NAVO. Maar de EU heeft behoefte aan een eigen veiligheidsbeleid, als het kan samen met de Britten. Wij hebben een aantal initiatieven genomen op dat gebied, zoals het Europees Interventie-Initiatief ,waar ook Nederland deel van uitmaakt. Dat is bedoeld om samen bedreigingen te identificeren. Met Duitsland werken we aan industriële defensieprojecten, zoals een gevechtsvliegtuig en de tank van de toekomst. We doen projecten met de Nederlandse marine. Dit is echt nieuw. Vroeger deed Frankrijk dit soort dingen met de Britten.”

Dus Europa moet zijn lot in eigen handen te nemen op het vlak van defensie?

„Ja. En ik denk dat Nederland onze ambitie voor een Europees veiligheidsbeleid deelt.”

Men zegt weleens dat Duitsland de economische kar trekt in Europa en Frankrijk die van defensie en veiligheid. Is dat zo?

„Dat wás zo. Maar die taakverdeling verandert. Dat we met Duitsland aan defensieprojecten werken, toont wel aan dat Duitsland zich ook verantwoordelijk voelt voor Europese veiligheid. Commissievoorzitter Von der Leyen heeft daar hard aan gewerkt toen ze Duits minister van Defensie was.”

Sommigen vinden Frankrijk al te geestdriftig, in Libië of tegenover Turkije. Kunt u dat begrijpen?

„Dat vind ik te makkelijk. Ten eerste: Europa wordt van alle kanten bedreigd. Dat kunnen we niet op zijn beloop laten. We moeten daar iets mee. Wij nemen initiatieven, zeker. Maar vervolgens proberen we wel anderen mee te krijgen. Ook Nederland wil strikt zijn tegen Turkije. Dus als wij hier het initiatief nemen, doen we het in Europees verband: met anderen. Ten tweede mag je Frankrijk niet reduceren tot de veiligheids-aanbieder van Europa. Alsof het ons alleen gaat om de buitenlandpolitiek, om gloire. We zijn ook al drie jaar bezig ons land te hervormen. Pensioenen, spoorwegen, de arbeidsmarkt. Dat is niet altijd makkelijk. Maar we gaan door, voor onszelf en omdat het ons sterker maakt in Europa.”

In Den Haag zullen ze dat waarderen.

„Iedereen heeft zijn gevoeligheden in Europa. Daar moet je rekening mee houden.”

Hoe belangrijk is de Frans-Duitse as nog?

„Ik geloof daar echt in. Afgelopen jaren zijn we het wel eens vergeten, maar die as blijft de ‘sokkel’ van Europa. Het is niet genoeg, maar wel noodzakelijk. Het is de basis van alles. Als Frankrijk-Duitsland vast zit, zit heel Europa vast. Maar als Parijs en Berlijn het eens zijn, is een Europees akkoord mogelijk.”

Dat blijkt wel uit het coronafonds.

„Ja. Dat fonds is een product van de Frans-Duitse as. Er zijn overigens wel twee randvoorwaarden. Een: de Europese Commissie moet actief betrokken zijn. Twee: in een Europa van 27 landen moet je altijd anderen overtuigen, en samen verder gaan. Uiteindelijk moet je het toch met zijn allen doen.”

Wat zijn de grote uitdagingen voor Europa komende jaren? „Het gevecht om de democratische rechtsstaat, het klimaat en migratie. Die thema’s zullen ons in 2022, als Frankrijk een half jaar EU-voorzitter is, nog flink bezighouden.”

Diplomaat ‘EU-sherpa’ Clément Beaune (1981) werkte vanaf 2012 voor premier Ayrault en vanaf 2014 voor Macron. In 2017, toen Macron president werd, werd hij diens Europa-‘sherpa’. In Parijs noemen ze hem „de meest begaafde van de Macronie”. In Brussel geldt hij als een van de meest ongedwongen, toegankelijke Franse diplomaten ooit.