Middeleeuwer wilde het lijden van Jezus voor zich zien

De god van het christendom bestaat uit drie personen waarvan er een ook een mens was. Naar de gedaante van God de Vader blijft het gissen, en de Heilige Geest zou de vorm hebben aangenomen van een duif. Maar God de Zoon, Jezus van Nazareth die ook Christus wordt genoemd, is als mens geboren, leefde onder de mensen en stierf de lichamelijke dood aan het kruis. Zelfs daarna bleef zijn lijf essentieel. De Bijbel vertelt hoe Christus, opgestaan uit de dood, verscheen aan zijn leerlingen en een van hen, Thomas, uitnodigde met diens vinger de wond aan te raken die hem tijdens de kruisiging met een lans in zijn zij was toegebracht.

Een expositie in het Utrechtse Catharijneconvent van zo’n 75 beelden, schilderijen en illustraties in handschriften (deels wegens coronarestricties alleen in reproductie) toont hoe het fysieke aspect van het christelijk geloof in de late middeleeuwen vorm kreeg. Zo verschijnt Christus overdekt met de vele bloederige kwetsuren van zijn lijdensweg, met speciale aandacht voor de zijwond en de gaten van de spijkers die zijn handen en voeten bij de kruisiging doorboorden. De behoefte aan gedetailleerde uitbeeldingen van lichamelijkheid waaruit menselijkheid blijkt, is op een verrassende manier vervat in een sculptuur van de gekruisigde. Het toont niet alleen schaamhaar aan de rand van Christus’ lendendoek maar ook een pluk okselhaar onder zijn inmiddels afgebroken houten armen.

Vulgaire voorstellingen

De middeleeuwse mystiek en fantasie voorziet in nog opmerkelijker, en in moderne ogen soms vulgaire voorstellingen. Tot de onderhoudendste behoren die van Christus die in een grote wijnpers wordt neergedrukt zodat zijn bloed onderin kan worden afgetapt, of Maria die niet alleen haar zoontje Jezus de borst geeft, maar daar bij gelegenheid ook krachtige stralen melk uit laat spuiten. Ook bij heiligen werd de verbeelding van een expliciete lichamelijkheid gewaardeerd. In een levensgroot Frans zandstenen beeld staat Sint Dionysius met zijn afgehakte hoofd in de handen, zo te zien op het punt om, zoals de legende vertelt, van Montmartre (de berg van de martelaar) richting de latere Parijse voorstad Saint-Denis te wandelen. De werken worden gepresenteerd in een gewaagde maar functionele vormgeving die wanden omtovert tot schijnbaar bewegende, organische vormen, of de thematiek van bijvoorbeeld hoofd- en lichaamsbeharing ondersteunt door de muren van de zaal geheel te bedekken met grijze stroken van vilt.

Sint Dionysius met zijn afgehakte hoofd in de handen. Foto Musée de Cluny

Hoewel het besef van de lichamelijkheid van God en de heiligen al sinds het vroege christendom bestaat, en dat ook in de Renaissance niet zomaar verdween, gaat de expositie bijna alleen over Frankrijk en de Nederlanden in de veertiende en vijftiende eeuw. De expliciete beeldtaal ontwikkelde zich daar bij uitstek, geholpen door teksten als de verzameling heiligenlevens Gulden Legende (ca. 1260) en traktaten van de veertiende-eeuwse Moderne Devotie, die aanmoedigen tot een sterk persoonlijke en emotionele religieuze beleving. Illustratief is een klein houten beeld van Veronica (Brussel 1475-1480). Nadat de heilige het gezicht van Christus had afgewist was er een afdruk hem van in de doek blijven staan. In dit beeld is het gezicht uitgevoerd in reliëf: alsof de doek een nieuwe Christusfiguur voortbrengt.

Tentoonstelling Body Language.Het lichaam in de middeleeuwse kunst. T/m 17/1, Catharijneconvent, Utrecht. Inl: catharijneconvent.nl ●●●●●