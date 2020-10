Machtsvacuüm in Kirgizië

Wie heeft de macht in Kirgizië? Die vraag was niet makkelijk te beantwoorden op dinsdagmorgen, na een wilde nacht in de hoofdstad Bisjkek, waarin duizenden demonstranten het parlement en het presidentiële paleis bestormden en daarnaast voormalig president Almazbek Atambajev bevrijdden uit de gevangenis.

Zittend president Sooronbaj Jeenbekov sprak van een „onwettige poging om de macht te grijpen”, maar hij riep het leger en de politie op geen geweld te gebruiken. Intussen heeft de Centrale Kiescommissie van het Centraal-Aziatische land de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag ongeldig verklaard en zijn oppositiepartijen bezig om een interimregering te vormen.

1 Waarom sloeg maandag de vlam in de pan?

Bij de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag ging de overweldigende meerderheid van de stemmen naar de partij van president Jeenbekov en diens bondgenoten. Slechts één oppositiepartij haalde de kiesdrempel van 7 procent van de stemmen.

Volgens de oppositie is er echter op grote schaal gefraudeerd. Op maandag verzamelden zich duizenden demonstranten in het centrum van Bisjkek. Zoals vaker in Kirgizië liep de demonstratie uit op rellen, waarbij de oproerpolitie al snel de controle verloor, ondanks de inzet van traangas en rubberkogels.

Demonstranten bezetten het ‘Witte Huis’ en bestormden de gevangenis waar oud-president Atambajev in voorarrest zit in afwachting van zijn proces – Atambajev wordt onder meer beschuldigd van corruptie.

2 Wat is de achtergrond van deze zoveelste straatrevolutie in Kirgizië?

Voormalig president Atambajev was de eerste Kirgizische president (afgezien van interim-president Roza Otoenbajeva) die vrijwillig afstand deed van de macht. Zijn voorgangers Akajev (1991-2005) en Bakiëv (2005-2010) werden afgezet na volksopstanden. Atambajev gaf het presidentschap dus op, maar wilde op een andere manier macht en invloed blijven uitoefenen.

Hij was president geworden onder een nieuwe grondwet, die slechts één presidentiële termijn toestaat. Atambajev wilde die beperking omzeilen door de premier, een vertrouweling van hem, meer macht te geven (een scenario dat ook werd gevolgd in Armenië) en door zijn opvolger als president zorgvuldig te kiezen.

Die opvolger, president Sooronbaj Jeenbekov, bleek echter niet gediend van Atambajevs leiderschap vanaf de zijlijn. Toen Atambajev zich liet kiezen tot leider van de regerende sociaal-democratische partij, scheidden Jeenbekov en zijn getrouwen zich af.

Vorig jaar bestormden Kirgizische commando’s de villa waar Atambajev zich met zijn medestanders had verschanst. Na een belegering van twee dagen waarbij een van de commando’s omkwam en er verschillende gewonden vielen, werd de oud-president ingerekend. De oud-president werd daarop vastgezet wegens corruptie en het gebruik van geweld. Zijn partij, de Sociaal-democraten van Kirgizië deed afgelopen zondag mee met de parlementsverkiezingen, maar haalde de kiesdrempel niet.

Of Atambajevs partij de drijvende kracht is achter de huidige opstand, is niet duidelijk. Wel is dat waarschijnlijk.

3 Opstand in Wit-Rusland, revolutie in Kirgizië. Ondergaan de voormalige sovjetrepublieken een nieuwe fase van ‘Oranje-revoluties’?

In het eerste decennium van de 21ste eeuw waren verschillende landen die vielen onder de voormalige Sovjet-Unie het toneel van vreedzame omwentelingen: Georgië in 2003, Oekraïne in 2004 en Kirgizië in 2005.

Dit jaar is Wit-Rusland het toneel van de heftigste protesten die het land ooit kende. Maar de volksopstand tegen president Aleksandr Loekasjenko kan niet worden gelijkgesteld met de huidige omwenteling in Kirgizië. Daar waar president Loekasjenko al sinds 1994 Wit-Rusland regeert als een absolute alleenheerser , wordt de politiek van Kirgizië (een land met ongeveer zes miljoen inwoners) gedomineerd door verschillende clans.

De Kirgizische clandemocratie valt misschien het beste te vergelijken met de situatie zoals die was in een middeleeuwse stadsstaat in Italië, toen verschillende families streden om de macht.

Daarbij hanteren de Kirgizische grandi vaak een zekere mate van terughoudendheid ten opzichte van elkaar. Maar op straatniveau heeft de onderlinge concurrentie soms rampzalige gevolgen.

De revolutie van 2010 leidde tot grootschalig geweld tegen etnische Oezbeken in de Vallei van Fergana. Al met al vielen toen tweeduizend doden en moesten 400.000 burgers uitwijken naar Oezbekistan. Dat was een etnische zuivering die herinneringen opriep aan de oorlog in het voormalig Joegoslavië in de jaren negentig van de vorige eeuw.