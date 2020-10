‘Kennis over cybertechnologieën te versnipperd in Nederland’

De kennis over nieuwe digitale technologieën is Nederland is te veel versnipperd. Dit is problematisch omdat het inzetten van nieuwe technologieën (of oudere technologieën met nieuwe toepassingsmogelijkheden) essentieel is om de cyberveiligheid te kunnen waarborgen. Dat schrijft de Cyber Security Raad (CSR) in een woensdag gepubliceerd advies aan het kabinet. De raad adviseert het kabinet onder meer een jaarlijks rapport op te stellen met een overzicht van de laatste technische ontwikkelingen.

CSR-lid en plaatsvervangend commandant der strijdkrachten Onno Eichelsheim schrijft in een persbericht dat er „veel op het spel staat” omdat de cybercriminaliteit sterk is toegenomen. Criminele organisaties en buitenlandse overheden maken gebruik van nieuwe technieken en vormen zo een „permanente dreiging” voor Nederland. Volgens Eichelsheim is het van belang „om grip te krijgen op nieuwe technologieën om de dreigingen tegen te gaan, maar zeker ook om te profiteren van alle kansen” die de ontwikkelingen met zich meebrengen.

De CSR roept daarom op tot meer samenwerking tussen de rijksoverheid, lokale overheden, het bedrijfsleven en de wetenschap. Deze partijen moeten volgens de raad meer kennis en informatie delen; de landelijke overheid moet hierin een „stimulerende rol” spelen. Hierbij zijn een meerjarenprogramma en dekkende financiering cruciaal. Ook op Europees niveau zou meer moeten worden samengewerkt. „Europese samenwerking, zoals in het Europees Defensiefonds, is nodig voor het waarborgen van onze cyberweerbaarheid, want Nederland kan dit niet alleen”, aldus Eichelsheim.

Effecten coronacrisis

In het rapport worden ook de effecten van de coronapandemie beschreven. Door de uitbraak van het nieuwe coronavirus is de „transitie naar de digitale samenleving versneld”. Zo werken meer Nederlanders vanuit huis en zijn in vitale sectoren zoals de zorg versneld digitale ontwikkelingen doorgevoerd. Hoewel de raad dit een „grote sprong voorwaarts” noemt, wordt ook gevreesd voor de toename van kwetsbaarheid.

Zo zijn de digitale veiligheid en privacy niet altijd goed geregeld bij nieuwe of versneld gedigitaliseerde systemen. De raad verwijst naar een datalek binnen een systeem van het RIVM. Ook ziet de raad dat de toename van cybercriminaliteit versterkt is door de coronacrisis. Criminelen richten zich bijvoorbeeld op kwetsbare plekken in computersystemen van bedrijven waarvan de werknemers thuis werken of misbruiken de crisis voor phishing en WhatsAppfraude.