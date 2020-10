Juridisch conflict over eigendom Van Goghs boomstronk

Lange tenen en Franse bureaucratie bedreigen de boomstronk in Auvers-sur-Oise die Vincent van Gogh afbeeldde op zijn allerlaatste schilderij. De perceeleigenaar en de burgemeester van het kunstenaarsdorp vechten een juridisch conflict uit over het eigendom van de boomresten. Dat blijkt uit een publicatie in Le Parisien van dinsdag.

„Een potsierlijke en enorm spijtige kwestie”, zegt Wouter van der Veen. De directeur van het Institut Van Gogh maakte eind juli bekend dat hij een van de grote raadsels over de Nederlandse schilder had opgelost. Hij had na 130 jaar de locatie gevonden waar Van Gogh zijn zwanenzang schilderde: op slechts 120 meter van de herberg in Auvers waar hij twee dagen later overleed na zich in de borst te hebben geschoten.

De boomwortels nu, 130 jaar nadat Van Gogh ze schilderde. De grote stronk rechts van het midden, ‘de olifant’, staat ook op Van Goghs schilderij. Foto Institut Van Gogh Ansichtkaart van de Rue Daubigny in Auvers-sur-Oise uit circa 1910. Rechts van de weg de iepenbomen die Van Gogh schilderde. Beeld Institut Van Gogh Montage die duidelijk maakt welke boomwortels Van Gogh schilderde. Beeld Institut Van Gogh Vincent van Goghs laatste schilderij: ‘Boomwortels’, 27 juli 1890 (olieverf op doek, 50,3 × 100,1 cm.) Collectie Van Gogh Museum, Amsterdam

Bij de onthulling verscheen een door Van der Veen geschreven boek. Omdat het departement Val d’Oise daarvan duizend exemplaren bestelde, stond daarin een korte tekst van de president van het departement. Dat was tegen het zere been van de burgemeester van Auvers, Isabelle Mézières. Van der Veen: „Zij zei: ‘Hoe kunnen jullie mij passeren.’”

Pelgrims

De burgemeester verzette zich daarna tegen het eerder goedgekeurde hek dat de boomstronk moest beschermen tegen de 300.000 Van Gogh-pelgrims die jaarlijks naar Auvers komen. Een strop van enige tienduizenden euro’s voor het Institut Van Gogh. Ook stuurde de burgemeester een landmeter naar het perceel. Die beweert dat de stronk deels in het publieke domein staat, iets wat door de perceeleigenaar en zijn landmeter wordt betwist. Volgens de burgemeester dreigt ter plekke ook lawinegevaar en is er sprake van een gevaarlijke situatie voor passerend verkeer, iets wat de grondeigenaar en andere betrokkenen als onzin afdoen.

Door het geschil is de boomstronk twee maanden na de onthulling nog altijd met een schutting aan het zicht onttrokken. Van der Veen: „Deze week kwam nog een Poolse toerist speciaal voor de wortels naar Auvers. Mensen halen nu de gekste toeren uit om de wortels toch te zien.”

Over wat de burgemeester van plan is met de wortels doen tegenstrijdige berichten de ronde. Een daarvan is dat ze de wortels wil weghalen om ze in een museum onder te brengen. Een oplossing waar Van der Veen op tegen is: „Die wortels zijn geen kunst. Ze markeren een plek waar Van Gogh zijn laatste stappen zette.”