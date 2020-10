Atleten Cheptegei en Gidey lopen wereldrecords op 10.000 en 5.000 meter

Bij atletiekwedstrijden in Valencia heeft de Oegandees Joshua Cheptegei het wereldrecord op de 10.000 meter verpulverd. Cheptegei snelde in een speciaal voor hem georganiseerde recordwedstrijd naar 26.11,02 en was daarmee ruim zes seconden sneller dan de vijftien jaar oude recordtijd van de Ethiopiër Kenenisa Bekele.

Cheptegei lag in het eerste deel van de wedstrijd steeds net iets achter op het wereldrecordschema. Toen zijn hazen halverwege uit de wedstrijd stapten, leek een nieuwe toptijd erg lastig te worden. Maar de 24-jarige Oegandees slaagde er alsnog in flink te versnellen en het record van Bekele uit 2005 ruimschoots te verbeteren. In augustus pakte Cheptegei ook al het wereldrecord van Bekele op de 5.000 meter af.

Eerder op de avond liep de Ethiopische atlete Letesenbet Gidey een wereldrecord op de 5.000 meter bij de vrouwen. Zij finishte in een tijd van 14.06,62 en was daarmee bijna 5 seconden sneller dan het elf jaar oude wereldrecord van haar landgenote Tirunesh Dibaba.

Bij beide geslaagde recordpogingen werd gebruik gemaakt van de zogeheten Wavelight-technologie, waarmee aan de binnenkant van de atletiekbaan het tempo van het wereldrecord wordt aangegeven. Daardoor hadden de atleten een visueel mikpunt.

Correctie (7 oktober 2020): In een eerdere versie van dit artikel stond dat Cheptegei het oude wereldrecord met ruim zestien seconden had verbeterd, maar dat moet ruim zes seconden zijn. Dat is hierboven aangepast.