John Constable kon zich verliezen in de schors van een boom

Teylers Museum, het laat-achttiende-eeuwse museum voor kunst en wetenschap in Haarlem, is de plek bij uitstek voor een tentoonstelling over de Engelse landschapschilder John Constable (1776-1837). Constable was een studieuze kunstenaar. Hij bestudeerde zowel de natuurverschijnselen die hij vastlegde als het werk van beroemde kunstenaars die dat eerder hadden gedaan. In het eerste Nederlandse Constable-overzicht ooit worden die beide kanten van zijn kunst helder en evenwichtig belicht. Er is een schilderijenzaal met een serieuze keuze uit zijn atelierstukken en buiten gemaakte olieverfschetsen en er is een prentenkabinet waarin zijn werk aan dat van door hem bewonderde voorgangers wordt gelinkt.

Tot de oude meesters van wie Constable zijn leven lang werken kopieerde en verzamelde, behoorden Claude Lorrain, Peter Paul Rubens en de Nederlandse landschapschilders van de zeventiende eeuw, Ruisdael en Rembrandt voorop. „De Nederlandse schilders waren een thuisblijfvolk – vandaar hun oorspronkelijkheid”, beweerde hij. Volgens Constable viel van het thuisblijfvolk te leren „hoeveel belang de kunst, wanneer perfectie bereikt is, aan de gewoonste onderwerpen kan geven”.

Zelf was Constable ook geen reiziger. Hij stond tekenend en schilderend stil bij de landschappen die hem het meest vertrouwd waren: het dorp Hampstead bij Londen, de kust bij Brighton, Salisbury waar zijn beste vriend woonde en eerst en vooral zijn geboortegrond, het heuvelachtige landschap langs de rivier de Stour in het graafschap Suffolk. Die streek stond toen nog niet als schilderachtig bekend, maar wordt nu Constable Country genoemd. Constable schilderde er bomen, boerderijen, onverharde wegen en riviertjes met boten, sluizen en watermolens. Als zoon van een herenboer die watermolens en scheepswerven bezat, wist hij hoe die dingen gebouwd waren en werkten. „We zien niets totdat we het werkelijk begrijpen”, meende hij.

Constable Country

Om diezelfde reden maakte hij studies van wolkenformaties in verschillende jaargetijden, weersomstandigheden en lichtsituaties: zo leerde hij de luchten kennen die hij boven zijn gecomponeerde landschappen hing. Hij tuurde naar regenbogen en oplichtend water en kon zich ook verliezen in zoiets alledaags als de schors op de stam van een boom, zoals blijkt uit een olieverfstudie van ... nou ja, precies dat. In de gewoonheid van zijn onderwerpen was hij zijn tijd vooruit, zeker in Engeland, en hetzelfde gold voor zijn schilderstijl. Regelmatig varieert de verfhuid binnen één schilderij van halfdoorzichtig tot vet en glimmend.

De olieverfschetsen op schilderkistformaat (hij maakte ze buiten met de opengeklapte kist op schoot) hebben een schetsmatigheid die indertijd alleen collega-schilders gewaardeerd zullen hebben. Ze waren als studiemateriaal bedoeld, niet als te exposeren kunst. Tegenwoordig vormen ze het hoogst gewaardeerde deel van Constable’s oeuvre, omdat je eraan ziet welke keuzes hij maakte als het er echt op aankwam, als de tijd drong. Water is watervlug geschilderd, licht en ruimte zijn snel en accuraat genoteerd, rotsen en begroeiing levendig samengevat. In de grote atelierstukken blijft de lucht meestal wel fris, maar wordt het land soms huiswerk.

John Constable, Het strand bij Osmington Mills, 1816, (olieverf op doek, 24,1 x 32,4 cm). Foto Melvin Moti/ Collectie David Thomson

Het complete Constable-verhaal wordt in Teylers Museum verteld aan de hand van bruiklenen uit de Londense musea die zijn belangrijkste werk bezitten én uit de verzameling van de Canadees David Thomson, de grootste particuliere collectie Constables ter wereld. Deze Thomson blijkt schilderijen, olieverfschetsen en tekeningen van museale kwaliteit in huis te hebben. Ondanks de onzekerheden en het extra geregel dat de coronacrisis met zich meebrengt, heeft Teylers Museum al dit fraais voor vier maanden naar Haarlem gehaald. Dankzij de inspanningen van de museumstaf kunnen wij als noodgedwongen thuisblijfvolk nu Constable Country bezoeken in eigen land.

Tentoonstelling John Constable. Tot en met 31 januari 2021 in Teylers Museum, Haarlem. Inl: teylersmuseum.nl ●●●●●