Hoe idealistische actiedrang botst op de vaak starre werkelijkheid

Het had een spectaculair beeld moeten opleveren: een leeg vliegtuig dat op het Griekse eiland Lesbos klaar staat om 189 migranten mee naar Nederland te nemen – áls de Nederlandse regering dat zou toestaan. Daarmee wilde de stichting We gaan ze halen het kabinet duidelijk maken dat Nederland wat hen betreft veel meer moet doen om Griekenland te helpen nadat het vluchtelingenkamp Moria vorige maand in vlammen opging.

Namelijk: mensen opvangen in Nederland, in plaats van noodhulp sturen. „Deze mensen hebben geen slaapzak nodig, maar evacuatie”, aldus de initiatiefnemer en dominee Rikko Voorberg. Door de brand die grote delen van het kamp verwoestte, raakten bijna dertienduizend mensen dakloos.

Maar het liep anders. Terwijl het lege vliegtuig, gesponsord door particulieren die gezamenlijk 50.000 euro doneerden, onderweg was naar het vliegveld van Mytilini op Lesbos, werd het gesommeerd te landen in Athene. Waarom precies, is onduidelijk. „Er was geen storm en al onze papieren zijn in orde”, zegt Voorberg. „De Griekse overheid zei letterlijk: wij doen zaken met Nederland. Dit moet wel politieke inmenging zijn.”

Want Nederland, redeneert Voorberg, wil dat beeld van een vliegtuig dat leeg terug naar Schiphol vliegt, voorkomen. „Europese lidstaten zijn bezig met een oorlog tegen migratie en die willen ze winnen”, zegt hij telefonisch. „Doordat wij met een vliegtuig dat gebied in vlogen, ontstond duidelijk paniek. Wij zoeken nu naar de antwoorden: waarom zijn wij zo bedreigend?”

Een woordvoerder van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Migratie, VVD) laat weten dat het laten uitwijken van het vliegtuig naar Athene een Grieks besluit is waar de Nederlandse regering niets mee te maken heeft. Wel heeft Broekers-Knol de brief waarin ze de actiegroep vrijdag meedeelde het „op zijn zachtst gezegd geen goed plan te vinden” met de Griekse overheid gedeeld.

Deze actie is een reactie op de ‘Moria-deal’ die het kabinet sloot, kort na de brand. Daarin spraken de coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie weliswaar af om honderd kwetsbare vluchtelingen uit het kamp naar Nederland te halen, maar tegelijk ook honderd vluchtelingen uit andere landen niet meer toe te laten. Eerder al wilde Nederland ook niet meedoen aan de oproep van de Europese Commissie aan alle Europese lidstaten om Griekenland te ontlasten door gezamenlijk 2.500 minderjarigen uit de vluchtelingenkampen op te nemen. Duitsland deed dat wel.

Verwachtingen niet waargemaakt

De vier actievoerders en vijf meereizende journalisten en documentairemakers werden in Athene vastgehouden en stevig ondervraagd. Het vliegtuig moest daarna meteen vertrekken, terug naar Nederland. De groep besloot alsnog naar Lesbos te reizen en pakte de veerboot. Dinsdagochtend kwamen ze daar aan, met het doel ter plekke te spreken met migranten en hulporganisaties – mensen ophalen is zonder vliegtuig niet meer mogelijk. Sindsdien wordt de groep naar eigen zeggen voortdurend in de gaten gehouden door de autoriteiten.

We gaan ze halen heeft veel aanhang en is onderdeel van een mondige groep burgers die zich al langer uitspreekt voor de opvang van migranten uit Griekenland door Nederland. In het voorjaar begonnen vluchtelingenorganisaties een ‘coalition of the willing’ van gemeenten die lieten weten wel minderjarigen te kunnen opvangen, als het kabinet daartoe zou besluiten. Dat zijn er inmiddels ruim 170.

Maar de actie heeft ook een schaduwkant: er werden verwachtingen gewekt die niet werden waargemaakt. Op Lesbos ging het nieuws dat er een vliegtuig zou landen snel rond. Wanhopige migranten die hoopten te worden geëvacueerd, zochten bij hulporganisaties en journalisten naar antwoorden. Voor hun komst verspreidde We gaan ze halen brieven over hun actie in verschillende talen bij opvanglocaties en hulporganisaties, met daarin de uitleg „dat we naast de migranten staan in hun oproep tot evacuatie”, zegt Voorberg. Het bereikte lang niet iedereen: ook deze krant ontving hoopvolle spraakberichten met vragen van migranten over de kans dat ze nu snel naar Nederland konden komen.

Zo botst idealistische actiedrang op de vaak starre werkelijkheid: Voorberg wist vooraf dat de kans levensgroot was dat zijn actie niet zou slagen. „Wij hebben nooit de bedoeling gehad om mensen mee te nemen zonder toestemming”, zegt hij, terwijl hij al telefonerend door de asresten van Moria loopt. „Daarom ook de brieven.” Hij noemt zijn eigen actie „een noodsprong”. „Als Nederlandse burgers enig vertrouwen hadden dat een gesprek met het kabinet tot een oplossing zou leiden, waren we niet gevlogen.”

Einddoel niet bereikt

In Nederland klinkt naast steun ook kritiek. VVD-Tweede Kamerlid Bente Becker twitterde dat het ophalen van migranten die geen recht hebben op asiel in Nederland gelijk staat aan „mensensmokkel” – een uitspraak die Voorberg resoluut bestrijdt, omdat de groep dat zonder toestemming nooit zou doen.

Hoewel de actievoerders donderdag met lege handen terugkeren naar Nederland, noemt Voorberg de reis ook geslaagd. „Ons einddoel hebben we niet bereikt, maar door deze actie wordt er wel weer over evacuatie gesproken. In die zin was het al geslaagd toen we begonnen: dat mensen zoveel geld bij elkaar leggen voor een vliegtuig met een onzekere bestemming.”

De groep van Voorberg is al langer actief – eind 2018 probeerden de actievoerders al met een bus migranten uit Lesbos op te halen. Ook zonder resultaat.

Lees ook: Geen migrant mee terug, maar dat deert niet