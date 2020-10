Met honderden per dag groeit het aantal nieuwe positieve tests in Nederland. Het RIVM meldde er woensdag 4.996, bijna 500 meer dan de dag ervoor. De besmettingkaart van Nederland kleurt langzaam maar zeker egaal rood – bijna alle gemeenten zitten inmiddels over de ‘signaalwaarde’ van 7 positieve tests per 100.000 inwoners die het ministerie van Volksgezondheid heeft vastgesteld. In dat geval moet er ingegrepen worden. Het roept de vraag op: hoe groot is de Nederlandse besmettingshaard?

Daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Wie het aantal besmettingen per hoofd van de bevolking erbij pakt, kan concluderen dat Nederland één van de grootste besmettingshaarden van Europa is. Die data laten zich lastig vergelijken – niet alle landen rapporteren even trouw de positieve tests en soms ontstaan er flinke rapportageachterstanden in het weekend. Om die onregelmatigheden weg te werken, is het aantal positieve tests dat de afgelopen week werd gemeld als uitgangspunt genomen. De data is verzameld door de Johns Hopkins University.

De West-Europese landen zijn op dit moment de grootste brandhaarden, blijkt daaruit. België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk vinden tussen de 100 en 150 besmettingen per 100.000 inwoners. Nederland gaat daar overheen: afgelopen week meldde Nederland 161 positieve tests per 100.000 inwoners.

Ook Spanje is inmiddels achterhaald; dat land kreeg de afgelopen maanden maar geen grip op het coronavirus kreeg en heeft sinds eind van de lente de hoogste besmettingscijfers van Europa. Afgelopen week werden daar zo’n 158 positieve tests per 100.000 inwoners gemeld - nog altijd één van de hoogste scores in Europa. Nederland meldde 161 besmettingen per 100.000 inwoners.

Denemarken test ruim vijf keer zoveel

Alleen Tsjechië, waar sinds begin deze maand het virus weer oplaait, staat boven Nederland. Ook wereldwijde brandhaarden als Brazilië en de Verenigde Staten zijn al lang ingehaald; die rapporteerden afgelopen week beide zo’n 130 besmettingen per 100.000 inwoners.

Dat komt niet per se omdat Nederland zoveel test. Binnen Europa is Nederland een lage middenmoter, met zo’n 1.150 tests per 100.000 inwoners. Denemarken test ruim vijf keer zoveel, Bulgarije ruim drie keer zo weinig, blijkt uit gegevens van het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding. Het percentage positieve tests ligt in Nederland dan ook erg hoog: zo’n 9 procent ten opzichte van het totaal afgenomen tests. Dat is ruim boven de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van maximaal 5 procent positieve tests. Als het percentage boven de richtlijn komt is de epidemie niet onder controle, zo stelt de WHO. Nederland hoort wat dat betreft ook tot de koplopers van Europa - alleen in Tsjechië, Hongarije, Frankrijk en Spanje ligt het percentage nog wat hoger.

Maar er zijn meer getallen dan alleen het aantal positieve tests. Het aantal ziekenhuisopnames, bijvoorbeeld. Dan ziet de situatie in Nederland er wat beter uit. Het aantal loopt wel op – afgelopen week waren er ruim 800 ziekenhuisopnames – en ook de druk op de zorg begint toe te nemen. Maar in het buitenland zijn die problemen nog altijd groter. In Frankrijk zijn er bijvoorbeeld meer dan het dubbele aantal ziekenhuisopnames per hoofd van de bevolking. Ook het aantal Nederlandse doden is wat hoger dan afgelopen zomer – zo’n 80 à 90 per week – maar de aantallen komen niet in de buurt van landen als Spanje en Frankrijk. Die landen hebben al wel langer te maken met hoge aantallen besmettingen, in Nederland zal het aantal ziekenhuisopnames de komende weken dan ook nog toenemen, zo is de verwachting.

Met medewerking van Erik van Gameren

Italië was woensdag het laatste land dat de regels aanscherpt voor reizigers uit Nederland – de maatregel gaat in zodra het decreet is gepubliceerd. Wat doen andere landen met reizigers uit Nederland, buiten het vrijwel overal opmeten van de temperatuur? Een kort overzicht, met de toevoeging dat toezicht op de naleving sterk verschilt en dat regels snel veranderen. Bronnen: NRC-correspondenten en websites ministeries van Buitenlandse Zaken: België: verplichte test en zeven dagen quarantaine. Curaçao: test niet ouder dan 72 uur Duitsland: coronatest niet ouder dan 48 uur of test bij aankomst (geldt niet voor Zeeland, Limburg). Frankrijk: geen restricties Griekenland: geen restricties Hongarije: Alleen inwoners van Hongarije mogen erin, dan 14 dagen quarantaine of twee tests. Israël: quarantaine 14 dagen (maar ‘gewone’ reizigers komen niet meer binnen). Italië: verplichte test op vliegveld of test niet ouder dan 72 uur. Registratie. Noorwegen: twee weken quarantaine. Oostenrijk: bewijs van test maximaal 72 uur oud en sowieso tien dagen quarantaine. Polen: geen restricties, mogelijk controle aan de grens. Portugal: geen restricties, wel registratie. Spanje: geen tests of quarantaine, wel een gezondheidsverklaring, toegang Madrid alleen met aantoonbare noodzaak. Verenigd Koninkrijk: twee weken quarantaine. VS: Wie 14 dagen in de Schengenlanden is geweest, mag de 14 dagen daarna niet naar de VS reizen. Zweden: geen restricties Zwitserland: tien dagen quarantaine.

