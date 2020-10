Gouden Dageraad is verboden, maar extreem-rechts blijft

De Griekse neonazistische partij Gouden Dageraad is een criminele organisatie. Dat heeft de rechtbank in Athene deze woensdag bepaald na een marathonproces dat meer dan vijf jaar heeft geduurd. De rechtbank bepaalde dat zeven oud-parlementariërs, onder wie partijleider Nikos Michaloliakos, schuldig zijn aan het leiden van een criminele organisatie. De rest van de 68 verdachten is schuldig bevonden aan deelname aan een criminele organisatie.

Daarnaast zijn partijlid Giorgos Roupakias, die werkte in de cafetaria van het partijkantoor van Gouden Dageraad, en negen andere verdachten veroordeeld voor de moord op een rapper Pavlos Fyssas in 2013. Weer vijf andere verdachten werden veroordeeld wegens poging tot moord op Abouzid Embarak en andere Egyptische vissers in de havenstad Piraeus, in 2012. Daar had Gouden Dageraad sinds zijn oprichting in de jaren tachtig een loyale achterban opgebouwd.

Reactie op de financiële crisis

Gouden Dageraad verscheen op het nationale politieke toneel na de financiële crisis van 2008, die de Griekse economie hard trof. Griekenland had een enorm gat in zijn financiën dat niet alleen de Griekse economie maar ook de stabiliteit van de euro bedreigde. De regering was gedwongen een financieel reddingspakket van internationale geldschieters te accepteren, dat gepaard ging met stringente bezuinigingen.

Op de golven van de onvrede onder de bevolking, die hard was getroffen door de crisis en die zich bovendien verzette tegen de groeiende groep migranten in het land, kreeg Gouden Dageraad bij de parlementsverkiezingen van 2012 ineens 7 procent van de stemmen: 18 parlementszetels. In 2009 behaalde de partij nog niet eens 20.000 stemmen. Een ommekeer want het was lang geleden dat een neonazistische partij in Europa zo’n grote overwinning behaalde.

En hoewel leden van Gouden Dageraad zich destijds al voordeden als fatsoenlijke politici, waren ze overtuigde nazi’s die werden gedreven door fervent racisme, antisemitisme en complottheorieën. Michaloliakos is een aanhanger van Adolf Hitler, en bouwde Gouden Dageraad op als een klassieke nazipartij, die optochten organiseerde met vlaggen en fakkels, extreme retoriek bezigde over Joden en de corrupte politieke klasse, en knokploegen had in arme wijken die migranten in elkaar slaan.

Herinneringen aan de junta

Nadat Gouden Dageraad in het parlement kwam, nam het geweld tegen migranten en politieke tegenstanders zelfs toe. Partijleden zoals Roupakias leken zelfs te geloven dat hun acties getolereerd werden door delen van de staat. Toen hij na de moord op Fyssas stond te wachten om opgepakt te worden, zei hij tegen een arriverende agent: „Verraad me niet, ik ben een van jullie”. Waarop de agent vroeg: „Wat bedoel je, ben je politie?” „Nee, ik ben Gouden Dageraad.”

De schok in Griekenland en daarbuiten was groot. De moord bracht herinneringen boven aan duistere periodes uit het Griekse verleden, zoals de militaire junta van 1969 tot 1974, die geweld gebruikte om links te onderdrukken. Massale antifascistische demonstraties volgden. Het onderzoek naar de moord groeide uit tot het grootste proces tegen nazi’s sinds Neurenberg. Toch stond de partij niet terecht voor haar ideologie, maar alleen voor het geweld dat daarmee gepaard ging.

De moeder van de vermoorde rapper Pavlos Fyssas, kort nadat woensdag het vonnis van de rechtbank over Gouden Dageraad bekend werd. Foto LOUISA GOULIAMAKI

Traag proces

De reden dat het proces zo lang duurde, had te maken met het feit dat het werd geteisterd door stakingen en procedureel gekibbel. Veel Griekse media volgden de vorderingen sporadisch, alleen wanneer er weer een prominente getuige verscheen, zoals de moeder van de vermoorde rapper of de leider van Gouden Dageraad. Tijdens het proces beschreven getuigen een hele reeks aan geweldsdelicten: zo telde een prominente Pakistaan in Griekenland maar liefst 900 aanvallen op migranten door de partij.

De aanklagers hadden hun zaak voor een belangrijk deel opgebouwd uit de getuigenis van vijf voormalige leden van Gouden Dageraad. Zij beschreven de duale structuur van de partij. Gouden Dageraad rekruteerde niet alleen nieuwe leden, maar organiseerde een select aantal van hen in gesloten cellen, die naar trainingskampen op het platteland werden gestuurd. Alle getuigen zeiden dat ze instructies kregen van de top.

„In een partij met zo’n militaire structuur, kan niets gebeuren zonder een bevel of toestemming van bovenaf”, verklaarde Ilias Stavrou, een voormalig lid van de partij, tijdens zijn getuigenis. „Als Michaloliakos een aanval beveelt, dan is de persoon niet belangrijk. Gouden Dageraad koestert geen persoonlijke gevoelens. Voor Gouden Dageraad is ras de ideologische eenheid.”

Nieuwe extreem-rechtse partij

Het vonnis nu lijkt de doodssteek voor de partij. Met de partijtop achter de tralies, en haar fondsen bevroren, heeft Gouden Dageraad het electorale succes van 2012 niet meer kunnen herhalen. Bij de verkiezingen van 2019 kreeg de partij niet eens genoeg stemmen om in het parlement te komen. En inmiddels zijn de partijkantoren in Piraeus en Athene dichtgetimmerd.

Toch is de voedingsbodem niet verdwenen. Na de verkiezingen van 2019 kwam er een nieuwe

extreem-rechtse partij in het parlement. En de rechts conservatieve partij Griekse Oplossing, die in 2019 in het parlement kwam, heeft de xenofobe retoriek van Gouden Dageraad deels overgenomen en voert illegale en soms gewelddadige deportaties uit van migranten die de grens met Griekenland proberen over te steken.

Ondanks de ondergang van Gouden Dageraad, neemt het extreem-rechtse geweld de afgelopen jaren weer toe in Griekenland. In 2018 steeg het aantal xenofobe aanvallen en haatmisdaden met 14 procent, aldus het in Athene gevestigde Racist Violence Recording Network (RVRN). Vorig jaar telde het RVRN maar liefst honderd incidenten met racistisch gemotiveerd geweld, waarvan de helft was gericht tegen migranten en de mensenrechtenadvocaten die voor hen werkten.