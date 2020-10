Europees Parlement zet in op 60 procent CO2-reductie voor 2030

In de onderhandelingen over het opschroeven van het Europese klimaatdoel zet het Europees Parlement (EP) hoog in. Deze woensdag stemde een meerderheid van het EP voor het verhogen van het emissiereductiedoel voor 2030 naar 60 procent. Die ambitie is hoger dan wat de Europese Commissie onlangs voorstelde en zal zonder twijfel op weerstand stuiten bij een groot aantal lidstaten.

Het 2030-doel is het gevoeligste punt in de ‘klimaatwet’ die dit najaar met raketsnelheid door de Europese lidstaten en het Europees Parlement moet worden aangenomen. In die wet legt de EU juridisch vast in 2050 CO 2 -neutraal te zijn – een doelstelling waarover lidstaten het vorig jaar al eens werden. Daarnaast moet in de wet ook een ‘tussendoel’ komen, om te zorgen dat er voldoende druk komt te staan op het verminderen van de uitstoot.

Op basis van een uitgebreide effectrapportage presenteerde de Europese Commissie begin september haar inzet: een emissiereductie van 55 procent voor 2030. Maar hoe hoog de lat daadwerkelijk gelegd wordt, hangt af van onderhandelingen tussen de lidstaten en het Europees Parlement, die dit najaar gevoerd gaan worden.

Lidstaten weinig enthousiast

Het EP besliste deze woensdag om in die onderhandelingen hoog in te zetten: op een emissiedoel van 60 procent. De kans dat dat ook het eindresultaat van de onderhandelingen zal worden, is niettemin klein. Verschillende lidstaten toonden zich al weinig enthousiast over een reductiedoel van 55 procent. Volgende week bespreken regeringsleiders tijdens een topontmoeting in Brussel de Europese klimaatambities en hoewel een emissiereductiedoel officieel geen consensus vereist, is de algemene verwachting dat geprobeerd wordt iedereen achter één doel te krijgen.

Dat betekent niet dat de inzet van het EP helemaal niks betekent. Het toont vooral hoezeer het parlement in de Europese discussie aan de ambitieuze kant zit en de druk blijft opvoeren. De grootste fractie, die van de Europese christendemocraten, keerde zich tegelijk grotendeels tegen het hogere doel, dat volgens hen de economie te zeer zou schaden. De Duitse Europarlementariër Peter Liese, lid van de Duitse CDU, noemde 60 procent reductie in een verklaring „overambitieus” en sprak de hoop uit dat lidstaten het tot 55 procent zullen terugbrengen.