Eerste bitcoinbedrijf is door de hoepel van DNB

Begin volgend jaar viert de bitcoin zijn twaalfde verjaardag, maar bij bitcoinbedrijf AMDAX werden woensdag al de slingers opgehangen. Het in 2019 opgerichte Amsterdamse bedrijf maakte in de ochtend bekend dat het als eerste in het cryptoregister van De Nederlandsche Bank (DNB) is opgenomen.

Zo’n registratie is sinds mei verplicht voor bedrijven die cryptomunten zoals de bitcoin en ether voor Nederlandse klanten willen bewaren of willen omwisselen naar andere valuta – AMDAX doet beide.

Lucas Wensing (44), een van de drie aandeelhouders van AMDAX, is zeer verheugd dat zijn bedrijf als eerste is ‘geslaagd’ voor de registratie. Mogelijk komen daar voor 21 november nog 47 andere registraties bij: zoveel bedrijven zijn in ieder geval begonnen aan het proces bij DNB. Als die bedrijven niet ‘slagen’, moeten ze hun activiteiten staken.

Het register vloeit voort uit het feit dat cryptowisseldiensten en cryptowallets sinds mei onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Hierdoor moeten deze bedrijven in de gaten houden of hun klanten hun bitcoins of andere cryptomunten niet gebruiken om geld wit te wassen of om terrorisme te financieren. De bedrijven moeten hiervoor precies achterhalen wie hun klanten zijn en waar hun geld vandaan komt. Mochten ze malafide zaken vermoeden, dan moeten de cryptobedrijven hierover een melding doen bij de Financial Intelligence Unit (FIU) – net als onder meer banken, betaalinstellingen, notarissen en accountants dat moeten doen.

Om de registratie binnen te halen moet de cryptobedrijven bewijzen dat ze intern alles zo hebben geregeld dat ze aan de vereisten kunnen voldoen. Ook de bestuurders worden door DNB gescreend op geschiktheid.

Dat cryptobedrijven zoals AMDAX onder de Wwft moeten vallen, voert vloeit uit Europese regelgeving. Er is onder cryptobedrijven ongenoegen over hoe die Europese regels in Nederland zijn geïnterpreteerd. Volgens critici is voor een heel zwaar registratietraject gekozen – in feite zou sprake zijn van een vergunning, al is dat door minister van Financiën Wopke Hoekstra deze zomer in de Tweede Kamer nog ontkend. In andere landen is voor een veel simpeler registratietraject gekozen, zonder uitgebreide screening vooraf.

1,7 miljoen euro

De hoge kosten en strenge eisen hebben veel bedrijven al vooraf doen afhaken: voorafgaand hadden 75 partijen aangegeven op te willen gaan voor de registratie. Uiteindelijk zijn maar 48 partijen aan het traject begonnen. De overige partijen hebben hun activiteiten gestaakt of beperkt.

Daarbij spelen overigens ook de kosten mee die DNB rekent voor het toezicht op de sector. Een aanvraag kost 5.000 euro, en daarbovenop komen nog jaarlijkse kosten van in totaal 1,7 miljoen euro. Die kosten worden verdeeld over alle bedrijven die erin slagen een registratie te krijgen. Bij 48 registraties zou dat neerkomen op 34.000 euro.

Wensing van AMDAX constateert dat de registratie inderdaad geen laagdrempelig proces is. „We zijn pas begonnen met ons bedrijf opzetten toen de Europese richtlijnen bekend waren, dat heeft ons veel moeite gespaard en ons ook wel een voorsprong gegeven. Maar met de registratie alleen zijn we er nog niet: we merken nu bijvoorbeeld dat het echt veel tijd kost voor we een nieuwe klant kunnen verwelkomen.” Toch is Wensing wel voorstander van het systeem. „De associaties met crypto en bitcoin zijn niet heel positief. Dit zorgt voor meer legitimiteit voor de sector.”

AMDAX, dat met een ondergrens van 2,5 bitcoin (circa 22.500 euro) op meer vermogende klanten mikt, lijkt er profijt van te gaan hebben dat het de eerste is die door de hoepel is gesprongen bij DNB. Het bedrijf heeft op dit moment vijftien klanten met enkele miljoenen in beheer. Als de klanten die zich na het nieuws woensdag hebben gemeld door de screening komen, is dat in een klap verdubbeld. „We denken dat best wat mensen met vermogen al interesse hadden in bitcoins als alternatieve belegging. Zo’n registratie geeft hen mogelijk vertrouwen.”

Daar is wel een disclaimer bij op zijn plaats. Want hoewel de cryptobedrijven klagen over de zwaarte van de DNB-screening, zijn de eisen absoluut niet zo zwaar als waar banken bijvoorbeeld aan moeten voldoen. De registratie is er alleen op gericht dat de antiwitwasregels worden nageleefd. „Ze staan niet onder prudentieel toezicht”, schrijft de toezichthouder. „Dit betekent dat er geen toezicht wordt gehouden op financiële bedrijfsrisico’s en er geen sprake is van specifieke financiële consumentenbescherming.”