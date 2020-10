Eenzaamheid bestrijd je in een vroeg stadium

Voorkomen is beter dan genezen is een cliché. We denken dan vaak aan een ziekte en aan het vermijden van leed voor de patiënt en de kostenbesparing voor de samenleving als we die ziekte kunnen voorkomen. Op geen onderwerp is dit cliché beter van toepassing dan op eenzaamheid.

Sandra van Dijk is gezondheidspsycholoog bij de afdeling Gezondheids-, Medische en Neuropsychologie, Universiteit Leiden. Marcel Canoy is verbonden aan de VU en doet onderzoek naar de sociale benadering van dementie. Beiden zijn betrokken bij de organisatie van een online Hackathon van studenten tegen het eenzaamheidsvirus.

Als het in het publieke debat over eenzaamheid gaat, gaat het vaak over stereotypen. De 88-jarige vrouw in het verpleeghuis die alleen nog af en toe bezoek krijgt van een zoon of dochter en verder een monotoon bestaan leidt, die tijdens de lockdown somber en verward werd, slecht at en zich niet meer wilde aankleden. De man van 77 die na het overlijden van zijn vrouw bijna niemand meer ziet, omdat hij niet meer weet hoe dat moet, met vrienden en kennissen omgaan, en die als gevolg daarvan zijn huis nauwelijks meer verlaat. Om het maar niet te hebben over de gevallen dat iemand twee weken thuis op de grond ligt voordat zijn of haar dood wordt ontdekt door ontredderde buren.

Het is een groot goed dat er aandacht is voor zulke mensen. Hun soms wanhopige situatie is schrijnend. Maar deze ernstige vormen van eenzaamheid zijn niet representatief voor het probleem. Eenzaamheid is een complex en gelaagd fenomeen onder alle leeftijden en met vele oorzaken en vele gezichten. Het varieert van een gebrek aan een betekenisvol sociaal netwerk, het gemis van emotioneel intiem contact tot het gevoel er niet meer toe te doen in onze maatschappij. Een te groot deel van onze bevolking verkeert in een vroeger stadium van vereenzaming. Deze mensen ervaren een gevoel van gemis of aansluiting, vaak zonder dat dat zonneklaar is voor de omgeving. Voor het bestrijden van eenzaamheid moeten we ons niet op de stereotypen blindstaren, maar ernstige eenzaamheid zien te voorkomen.

Neerwaartse spiraal

Als er bij eenvoudigere vormen van eenzaamheid niet op tijd wordt ingegrepen, kan een neerwaartse spiraal intreden. Mensen zijn sociale dieren en betekenisvolle sociale relaties beschermen ons. Een gebrek eraan leidt tot een negatief gevoel, zoals pijn, het aanmaken van stresshormonen en slaapproblemen. Wie dat ervaart, kan een preoccupatie krijgen met sociaal contact, waarbij de neiging ontstaat om sociale prikkels negatief te interpreteren: ‘de buurvrouw liep wel opvallend snel door toen ik haar groette’, ‘keek die bezorger van PostNL niet wat misprijzend naar me?’ Andere mensen vinden contact met eenzame of sociaal onhandige mensen dan weer vaak ingewikkeld, wat de negatieve interpretaties versterkt.

Hoe verder mensen afdalen, hoe koppiger het probleem wordt, met grote maatschappelijke en persoonlijke kosten als gevolg. Als mensen eenmaal flink eenzaam zijn verliezen ze eigenwaarde en trekken ze zich terug. Ze verwaarlozen zichzelf, hebben last van angst en depressie en worden sneller ziek. Eenzaamheid kan dan ontaarden in een onontwarbare kluwen van problemen. In de nasleep van Covid-19 komt er een nieuwe groep eenzamen aan. Dat kunnen ouderen zijn die hun sociale netwerk zien eroderen of mensen die door baanverlies in de eenzaamheid belanden. Alle reden om flink in te zetten op preventie van eenzaamheid.

Hoe grijp je in?

Maar hoe doe je dat? Er is geen panacee. Vaak wordt automatisch gedacht aan het faciliteren van van sociaal contact, zoals het organiseren van een (online) bingo of een buurtbarbecue. Dit soort hartverwarmende initiatieven kunnen belangrijk zijn voor het verbeteren van welzijn. Maar preventie van eenzaamheid vraagt om een systematische en langetermijnaanpak, zoals een analyse van onderzoeksbureau Movisie laat zien. Het is belangrijk dat we investeren in een algehele versterking van sociale netwerken en het verbeteren van toegankelijkheid van sociale activiteiten. Denk aan het aanbieden van betaalbare sportfaciliteiten voor minima. Verder is een vroege signalering van eenzaamheid vitaal. Het risico erop ontstaat bijvoorbeeld bij het verlies van een partner, leven in schulden, slechte huisvesting, gebrekkige mobiliteit of slechte gezondheid. Komen die samen, dan leidt dat tot een clustering van problemen. Dat betekent dat een overkoepelende aanpak van gemeenten, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en burgers nodig is. Woningcorporaties kunnen alert zijn op veranderingen in leefomstandigheden, binnen de schuldsanering zijn gesprekken nodig over mentaal welzijn, en huisartsen, kappers en postbezorgers kunnen getraind worden om signalen van eenzaamheid op te vangen en een gesprek over eenzaamheid aan te gaan. Ten slotte is er maatwerk nodig dat is toegesneden op de specifieke verschijningsvorm en oorzaak van eenzaamheid, en op behoeften van mensen zelf.

Eenzame ouderen in verpleeghuizen in tv-programma’s kunnen ons laten zien hoe schrijnend eenzaamheid is. Mensen in eerdere stadia van eenzaamheid leveren minder dramatische beelden op. Maar preventie verdient alle aandacht, om ervoor te zorgen dat er ernstigere gevallen ontstaan.