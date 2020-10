De tweede golf doet de kooplust in Nederland geen goed

De persconferentie was een kijkcijferhit, maar wel een succes met verstrekkende economische gevolgen.

Bijna 6,5 miljoen mensen keken maandag 28 september naar de ingelaste persconferentie van premier Mark Rutte (VVD) en ‘coronaminister’ Hugo de Jonge (CDA). De beide bewindslieden kondigden daarin een reeks maatregelen en adviezen aan om de opgelaaide coronabesmettingen in te dammen. En Nederland deed de dagen daarna wat het kabinet had geadviseerd: thuis werken waar dat mogelijk is.

Economen van ABN Amro zagen de gevolgen daarvan bijna onmiddellijk in de cijfers over pinbetalingen en contante geldopnames van de klanten van de bank. Juist omdat pinbetalingen in de coronacrisis de aanbevolen betaalwijze zijn geworden, zijn pinbetalingen een steeds betere barometer van het consumentengedrag. En omdat de consument een grote invloed heeft op de economie, zijn de betaalcijfers ook een steeds betere ‘voorspeller’ geworden van groei of teruggang.

Dichter bij huis

De pinbetaalcijfers komen intern bij ABN Amro als totaalbedragen beschikbaar voor het economisch onderzoeksbureau. Wat bleek in de dagen na de persconferentie? Mensen tankten minder benzine en ze laadden minder ov-chipkaarten op.

„Uit andere gegevens die we verzamelen, blijkt ook nog eens dat mensen dichter bij huis blijven”, vertelt Nora Neuteboom, econoom bij de bank. Ze is een van de auteurs van een woensdag verschenen analyse van de gevolgen van corona voor de Nederlandse economie. Tussen maandag 28 september en maandag 5 oktober daalden de bestedingen van consumenten in de categorie vervoer dankzij minder ov-reizen en minder woon-werkverkeer met liefst 15 procent ten opzichte van die periode een jaar eerder.

De vrijwillige beperking van de mobiliteit is om twee redenen een interessant gegeven. De eerste is de consequentie daarvan voor de bedrijvigheid in Nederland. Want hoe staat de economie er op dit moment voor? Het laatste officiële cijfer is over het tweede kwartaal. Toen is de economie met 8,5 procent gekrompen. Dat was een afname van de productie van goederen en diensten die niet eerder in één kwartaal was voorgekomen. Over vijf weken komt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met zijn eerste raming over de economie in het derde kwartaal.

Nu op vakantie?

Maar het vierde kwartaal is intussen al begonnen. De afgelopen weken hebben de economen van ABN Amro gezien dat de bestedingen van consumenten terugvallen sinds de tweede golf van besmettingen aanzwol. Die terugval is vorige week na de persconferentie versneld.

Dat gebeurt niet alleen in sectoren die met formele restricties van de overheid te maken hebben gekregen, zoals theaters en horeca, maar juist ook in sectoren zonder formele beperkingen. Zoals de reisbranche. Met de herfstvakantie in het vooruitzicht worden minder vliegtickets gekocht en minder vakanties besteld. De uitgaven in de branche daalden vorige week met 45 procent.

De bestedingen vallen terug sinds de tweede golf besmettingen aanzwelt

De bestedingen van consumenten zijn de belangrijkste pijler onder de economie. Consumenten zijn goed voor ongeveer 60 procent van de productie van goederen en diensten. De rest komt voor rekening van de export en van de investeringen van overheid en bedrijfsleven.

In het zojuist afgesloten derde kwartaal, toen het virus onderdrukt leek en eerdere restricties verdwenen, leefde de groei met 3,5 à 4 procent op ten opzichte van het kwartaal daarvoor, raamt ABN Amro. Maar in het vierde kwartaal valt dat terug naar 1 procent of iets meer ten opzichte van het derde kwartaal, ook al omdat de werkloosheid toeneemt en overheidsmaatregelen tegen de crisis worden versoberd. Heel 2020 blijft een economisch krimpjaar.

In die raming en de bankanalyse van de coronacrisis tot nu toe is een cruciale rol weggelegd voor het gedrag van de consumenten in reactie op het virus. De economische bedrijvigheid lijdt, zoals je zou verwachten, onder de maatregelen van de overheid. Denk aan de lockdown, vroeger sluiten van de horeca en binnen- en buitenlandse reisbeperkingen. Maar de consument maakt daarnaast zelf afwegingen. En dat is de tweede reden dat de vrijwillige beperking van de mobiliteit vorige week een uiterst relevant gegeven is.

Foto Simon Lenskens

Wat denkt de consument?

Uit de analyse van ABN Amro blijkt namelijk dat consumenten niet wachten op formele overheidsmaatregelen om hun bestedingsgedrag aan te passen. Ze trekken hun eigen plan. De bank kan namelijk ook de transacties per gemeente rangschikken. In gemeenten waar de tweede coronagolf het eerst opkwam, zoals in de grote steden in de Randstad, daalden de pintransactiebedragen al met 6 procent voordat er feitelijke maatregelen kwamen. In gemeenten die op dat moment minder besmettingen kenden, bleven de bestedingen nog groeien.

Tijdens de eerste coronagolf zag de bank een vergelijkbaar verschil. In virushaard Amsterdam daalden de pinbetalingen veel harder dan in het minder getroffen Groningen, waar ook het herstel eerder intrad.

Wat zijn de overwegingen van de consumenten daarbij? „Wij kunnen natuurlijk niet in het hoofd van consumenten kijken”, zegt econoom Neuteboom. In de cijfers kan ze wel zien wát consumenten doen, niet waaróm. Voelen ze zich niet veilig genoeg om fysiek te winkelen? Gaan ze uit voorzorg niet op pad omdat zij of een huisgenoot misschien besmet zijn? Of besteden ze minder geld omdat hun inkomen daalt of omdat ze verlies van hun baan vrezen?

Het feit dat de consument zijn eigen afwegingen maakt, verdient ook een rol in het overheidsbeleid tegen de pandemie, vindt Neuteboom. Een lockdown veroorzaakt aanzienlijke economische schade, dat heeft het tweede kwartaal uitgewezen. Maar het virus laten rondwaren berokkent óók economische schade als consumenten uit voorzorg of angst niet meer zo kooplustig zijn.