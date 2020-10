CRISPR-Cas ontketent een tweede genetische revolutie

Eindelijk is daar dan de lang verwachte Nobelprijs voor de ontdekking van het moleculaire gereedschap crispr-cas, waarmee het erfelijk materiaal van iedere levensvorm eenvoudig en heel precies te veranderen is. De Franse microbioloog Emmanuelle Charpentier (51) en de Amerikaanse biochemicus Jennifer Doudna (56) kregen woensdag ieder de helft van de Nobelprijs Scheikunde voor hun baanbrekende ontdekking. Die ontketende een tweede genetische revolutie in de biologie.

Charpentier en Doudna ontmoetten elkaar in 2011 op een wetenschappelijk congres in Puerto Rico, en het klikte meteen. Charpentier, die in Zweden werkte, ging in op de uitnodiging van Doudna om in haar lab in Berkeley, Californië onderzoek te komen doen. Dat mondde uit in het doorslaggevende inzicht dat zij in augustus 2012 beschreven in een artikel in Science. „Dit heeft de potentie om het te gebruiken als een programmeerbaar systeem om veranderingen aan te brengen in het genoom.”

Crispr-cas is geen uitvinding, maar bestond al in de natuur

„Absoluut een terechte prijs”, reageert moleculair bioloog Stan Brouns van de TU Delft. „De impact ervan is enorm geweest in het moleculair genetisch onderzoek. Dankzij crispr-cas kun je heel makkelijk genen in het dna zetten of er juist uit halen. Of je kunt een kapot gen ermee repareren.”

Microbioloog John van der Oost van Wageningen Universiteit en Research is niet verbaasd over de toekenning van de Nobelprijs aan Charpentier en Doudna: „Die zagen we natuurlijk al een tijdje aankomen.”

Er circuleerden meer namen rond deze ontdekking, zegt Van der Oost, „maar die van Doudna en Charpentier werden daarbij al zo vaak genoemd dat eigenlijk niemand heel verrast is.”

Lees ook: Interview met Jennifer Doudna (2016) ‘Dit kan onze evolutie veranderen’

De Nobelprijs kan hooguit naar drie mensen tegelijk gaan, daarom moest er gekozen worden. „Maar het is natuurlijk altijd zo dat onderzoekers voortborduren op het werk van anderen”, zegt Van der Oost. „Ook hier in Wageningen hebben we voorbereidend werk gedaan, waardoor het voor Charpentier en Doudna mogelijk was dit te ontwikkelen tot moleculair gereedschap. Maar de prijs gaat terecht naar hen, want zij waren de eersten die zagen hoe het werkte in bacteriën en de reageerbuis. Bovendien voorspelden ze dat het ook zou kunnen werken in plant en dier.”

Crispr-cas is geen uitvinding, maar bestond al in de natuur. Het systeem komt voor bij veel bacteriën die het gebruiken als afweer tegen virussen. Het natuurlijke crispr-cas-systeem „onthoudt” de volgorde van een stukje van het genetische materiaal van virussen die de bacteriën eerder belaagd hebben en knipt radicaal deze dna- of rna-keten doormidden, zodra die deze weer tegen komt. Zo houden bacteriën zich de virussen van het lijf. Charpentier en Doudna bedachten dat dit herkennings- en knipsysteem kon worden gebruikt als een soort Zwitsers zakmes voor het bewerken van dna.

Lang voordat deze geavanceerde functies bekend waren, zagen onderzoekers deze opvallende structuren al terug in het dna van bacteriën. Het was in die tijd, in 2002, dat de Utrechtse promovendus Ruud Jansen de naam crispr-cas bedacht. Het waren de technische afkortingen van structuren die hij zag in het bacteriële dna: ‘Conserved Regularly Interspaced Palindromic Repeats’ en ‘Crispr Associated Sequences’, crispr en cas dus. Pas veel later ontdekten onderzoekers dat deze genen nodig waren voor een moleculair schaartje dat bacteriën beschermde tegen virussen.

Crispr-cas had ook met een Nobelprijs Geneeskunde beloond kunnen worden

De ontdekking van crispr-cas als gereedschap voor dna had ook in de Nobelcategorie geneeskunde beloond kunnen worden. Immers: er zijn al klinische studies gaande met mensen waarbij onderzoekers proberen een erfelijke ziekte te repareren met crispr-cas. In de VS lopen proeven bij mensen met sikkelcelanemie en aangeboren afwijkingen aan het netvlies.

Maar een expliciete Nobel-erkenning op medisch vlak had heel wat meer voeten in aarde gehad. Ten eerste is het nog te vroeg dag om te beoordelen wat de therapeutische waarde zal zijn, omdat de toepassing bij de mens nog in een experimenteel stadium zit.

Ten tweede zitten er gevoelige ethische kanten aan. Dat bleek bijvoorbeeld toen de Chinese wetenschapper He Jiankui bekendmaakte dat hij een experiment met crispr-cas had uitgevoerd met embryo’s, waaruit twee kinderen geboren waren, Lulu en Nana. Hij had zijn kennis opgedaan in Amerika, onder meer bij Doudna. Dat was een enorme schok voor de wetenschappelijke wereld en heeft de toepassing van crispr-cas bij embryo’s voorlopig op de rem gezet.

Lees ook: Haal de crispr in de kas

Van der Oost snapt dat niet: „Alles wat nu bij de groenteboer ligt is genetisch veranderd, maar dat hebben ze op een random manier gedaan door die plantenzaden bloot te stellen aan straling of aan allerlei chemicaliën die dna-veranderingen veroorzaken. Dat wordt allemaal gedoogd, terwijl we het nu heel precies kunnen doen en kunnen checken of het goed is gegaan, en dan mag het niet. Dat is echt van de gekke.”

Zijn Delftse collega Brouns meldt dat er onlangs nog een toepassing van crispr-cas bij is gekomen – minder omstreden en extra relevant in deze tijden van een coronapandemie. „De crispr-eiwitten kunnen heel goed gebruikt worden om virussen te herkennen, de functie die ze ook oorspronkelijk hadden in bacteriën”, zegt Brouns. „Amerikaanse bedrijven werken nu op basis hiervan aan sneltesten voor corona en andere ziekten.”

Doudna Dautna, niet doetna

Jennifer Doudna (Verenigde Staten, 1964) spreekt haar naam liever uit als dautna, niet doetna - ‘want vroeger werd ik in het lab The Dude genoemd vanwege die naam’. Ze was volgens zichzelf een ‘nerdy’ kind. Ze groeide op op Hawaï, waar haar vader hoogleraar Amerikaanse letterkunde was. Hij gaf haar een exemplaar van het boek The double helix van Jim Watson toen ze een jaar of 12 was. „Een prachtig verhaal dat mij zeker heeft geïnspireerd”, zei ze in 2016 in een interview met NRC. Ze studeerde in Californië, en werkte daarna onder andere aan Harvard en Yale. Douna heeft voor haar onderzoek al diverse onderscheidingen ontvangen. Zo won ze in 2016 de Heinekenprijs. In 2018 won ze ook de prestigieuze Noorse Kavli-prijs, samen met Emmanuelle Charpentier én de Litouwse biochemicus Virginijus Siksnys.

Charpentier Monnikenwerk

Emmanuelle Charpentier (Frankrijk, 1968) verkondigde op haar twaalfde aan haar ouders dat ze ‘ooit zou werken’ bij het biomedische Institut Pasteur in Parijs. En inderdaad deed ze daar zo’n tien jaar later onderzoek naar de genetische en moleculaire mechanismen achter antibioticaresistentie. Van 1996 tot 2002 werkte ze in de VS. Terug in Europa begon ze een onderzoeksgroep in Wenen. Wetenschappers zijn volgens haar te vergelijken met monniken, ‘gefocust en geobsedeerd’. Soms wordt ze ’s nachts wakker en gaat dan werken. ‘Tijd voor een sociaal of een cultureel leven heb ik niet’, zei ze in 2016 in The New York Times. Doudna en Charpentier zijn de zesde en zevende vrouw die de Nobelprijs Scheikunde winnen. Enkele jaren na hun eerste ontmoeting ontbond Charpentier hun samenwerking, tot verdriet van Doudna.