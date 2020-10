‘De tijd is rijp voor verandering’

In Amersfoort is een knaloranje auto recht op zijn neus geland. De Dodge Charger met het gedeukte front is de blikvanger van de tentoonstelling This is America – Art USA Today in Kunsthal Kade in Amstersfoort. Het object van beeldend kunstenaar Hank Willis Thomas (1976) is afgeleid van de jarentachtighitserie The Dukes of Hazzard. Thomas groeide op met een voorliefde voor de sportwagen die met een Confederatievlag op zijn dak door de lucht vloog en de koosnaam General Lee droeg – naar generaal Robert E. Lee, militair leider tijdens de burgeroorlog aan de kant van de zuidelijke Amerikaanse staten, die vochten voor behoud van de slavernij.

Het is negen uur ’s ochtends in New York als de Afro-Amerikaanse Thomas in een spierwit T-shirt en met een schorre stem in een videogesprek meer vertelt over zijn werk. „The Dukes of Hazzard was mijn favoriete show als kind. Mijn fascinatie stond los van de associatie met de Confederatie. Pas later werd ik me bewust waar dat voor stond. De auto General Lee was een held en de neven Luke en Bo kwamen altijd in de problemen maar wisten de autoriteiten te ontwijken. Net als de rebelse General Lee bedoelden ze het nooit kwaad. Dat is de manier waarop populaire cultuur iets wat schadelijk en sinister is kan veranderen in iets onschuldigs en herkenbaars.”

Herinnert u zich het moment waarop de liefde over was en u zich bewust werd van de lading van de Confederatievlag?

„Ik hou nog steeds van die auto. De serie was een onuitgesproken manier om de ogenschijnlijk ‘vrijheidslievende’ geest van de Confederatie te verankeren in de gedachten en harten van jonge Amerikanen. Nu herken ik een mate van sociale conditionering. Je kunt als kind niet controleren waar je van houdt, dat is de kracht. Je bouwt affectie voor iets op zonder dat je weet wat het betekent, en die affiniteit gaat in je systeem zitten, in je hart. Op dezelfde manier indoctrineert McDonald’s kinderen met begeerlijke gele bogen en vrolijk speelgoed, voordat ze doorhebben dat ze troepvoer consumeren. Maar er komt altijd een moment dat je de realiteit van de fantasie kan onderscheiden.

„De auto General Lee kon vliegen. Die magische kracht versterkt de legende van de Confederatie. Om die legende te torpederen heb ik de auto met zijn neus in de aarde laten storten. De laatste jaren klinken de protesten luider tegen de nog resterende symbolen van de Confederatie, zoals de standbeelden van Lee. Dat deze kwestie pas nu, na honderdzestig jaar, zo vol in de schijnwerpers staat, zegt iets over het Amerikaanse monument dat dit gedachtengoed is.”

Waarom gaf u het kunstwerk de naam: ‘A Suspension of hostilities’ – een wapenstilstand?

„Die term komt van de overgave van het zuidelijke leger, van generaal Lee aan Grant. De term is een eufemisme. Ik vraag me af of er ooit een wapenstilstand is geweest. Honderdzestig jaar later wappert de Confederatievlag nog steeds en is het nog steeds een symbool voor racisme in de Amerikaanse cultuur en geschiedenis. De titel is misschien meer een vraag. Is ons denken daadwerkelijk geëvolueerd?”

U creëert nieuwe beelden vanuit de Afro-Amerikaanse geschiedenis. Zo maakte u zwart-witfoto’s met teksten uit de gids ‘Black Survival Guide or How to Live Through Police Riots’, geschreven in de jaren zestig. Benadrukt u hiermee dat de geschiedenis zich herhaalt?

„Eerder dat deze geschiedenis nooit is afgesloten. Is er een wapenstilstand? Of worden de vijandelijkheden voortgezet? Er wordt gezegd dat de slavernij werd beëindigd, maar de massale opsluiting van Afro-Amerikanen was niet voorbij. Die ging door. Die gaat door.”

Hank Willis Thomas, Cotton Bowl, San Francisco, California, For Freedoms’ 50 State Initiative, 2018.Hank Willis Thomas

Een ander voorbeeld is het billboard dat te zien is in Kunsthal Kade. Daarop staan een American footballspeler en een katoenplukker tegenover elkaar. Waarom combineert u die beelden?

„College football is een industrie waarin miljarden omgaan, maar waarin de spelers nauwelijks betaald krijgen. De overweldigende meerderheid van de spelers zijn nazaten van Amerikaanse slaven en pachters. Veel van de universiteiten in de zuidelijke staten staan op de grond van oude plantages. De spelers verrichten soms zware fysieke handelingen op dezelfde velden waarop hun voorouders dat deden. De houding van de katoenplukkers ten opzichte van de gebukte three-point stance van de spelers zag ik daarin terug. Dat was zo duidelijk, dat wilde ik uitlichten.”

Zijn de American footballspelers niet juist steenrijk?

„Alleen de top, laten we zeggen 1 procent, verdient veel geld. Maar je moet veel doorstaan en veel geluk hebben om daar te komen. Je mag bijvoorbeeld niet geblesseerd raken. En bij Colin Kaepernick hebben we gezien dat je wordt gestraft als je niet alleen je lichaam maar ook je stem gebruikt. Dus, oké, je krijgt veel betaald, maar ben je nog steeds vrij?”

Het billboard is een onderdeel van een campagne waarbij tijdens de tussentijdse verkiezingen in 2018 tweehonderd billboards in alle Amerikaanse staten werden geplaatst door het kunstenaarscollectief For Freedoms. In 2016, het jaar dat Trump geïnstalleerd werd als president, richtte Thomas met kunstenaar Eric Gottesman For Freedoms op. Thomas liet zich daarbij inspireren door Wide Awakes, een politieke jongerenorganisatie die Abraham Lincoln steunde tijdens zijn presidentiële campagne, waarin afschaffing van de slavernij een van de speerpunten was, in 1860. Wide Awakes had 500.000 leden, organiseerde demonstraties en stimuleerde mensen om te gaan stemmen. Het kunstenaarscollectief For Freedoms organiseert bijeenkomsten en samenwerkingen om politieke betrokkenheid van burgers te stimuleren.

Hoe kwam u tot het oprichten van For Freedoms?

„In de tijd dat Obama werd gekozen, las een vriend van mij over Wide Awakes. We kwamen erachter dat er meer zat achter het verhaal dat werd verteld over de verkiezing van de welwillende Abraham Lincoln. Hij werd gesteund door een beweging van honderdduizenden mensen uit alle gelederen van de bevolking die hadden besloten dat de tijd rijp was om verandering te bewerkstelligen. We leven in vergelijkbare tijden. Ook nu zetten burgers zich in voor verandering.

„Het verbaast me soms dat we niet vaker een vergelijking maken met eerdere burgerbewegingen, zoals in Zuid-Afrika in 1990 en in Engeland in 1700. Dergelijke bewegingen waren er in verschillende werelddelen en op verschillende tijden, ik zie dat als een web.

„Ik zie mezelf niet als starter van deze beweging. We zetten het idee voort. Ik hoop dat we ons dat realiseren als we wakker worden.”

Wat Thomas betreft gaat die roep om verandering niet alleen om de vrijheid en veiligheid van zwarte mensen. „Een kunstenaar vertelde mij dat zwartheid niet gaat om je huidskleur, maar om je verhouding tot macht. Er is een romantisering van de strijd van Afro-Amerikanen. Die overschaduwt een grotere strijd, voor gelijke mensenrechten.

„Tijdens een bezoek aan Dordrecht hoorde ik voor het eerst van de Molukse strijd om onafhankelijkheid. De verhalen van de oorspronkelijke bewoners van andere landen, zoals Nieuw-Zeeland, maar ook in Amerika, worden soms genegeerd. Niet door zwarte mensen, maar door Afro-Amerikaanse verhalen en door de culturele hegemonie van Amerika. Amerikaanse verhalen zijn makkelijk te verpakken en nog makkelijker te consumeren. Maar er is een groter verhaal te vertellen en er is nog veel wat we kunnen leren.”

Hank Willis Thomas is t/m 3/1 te zien op de tentoonstelling 'This is America – Art USA Today' in Kunsthal Kade, Amersfoort.