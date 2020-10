De gemengde basisschool wil ook graag bakfietsmoeders

Zodra ze de leerlingen van de school zien, hebben veel ouders hun keuze al gemaakt. Het voorlichtingspraatje, hoe het onderwijs eruitziet en hoe de buitenschoolse activiteiten zijn, dat wachten ze vaak niet eens meer af.

Directeur Taeke Venema van de christelijke basisschool De Kleine Wereld in de Groningse Korrewegwijk ziet het de laatste jaren steeds vaker gebeuren dat ouders hun kind liever niet naar een gemengde school zoals De Kleine Wereld sturen. „Sommige ouders zijn nog zo fatsoenlijk om mijn praatje aan te horen”, zegt hij. „Maar ook die trekken steeds vaker naar een school buiten de wijk.”

De segregatie op basisscholen is in de afgelopen tien jaar nergens zo snel toegenomen als in Groningen, bleek twee jaar geleden uit een rapport van de onderwijsinspectie.

Zeker 60 procent van de basisschoolleerlingen zou in Groningen van school moeten veranderen om tot een gelijke verdeling van leerlingen te komen, van hoog- en laagopgeleide ouders. „De basisschoolklas is steeds meer een bubbel van gelijke zielen”, zegt wethouder Carine Bloemhoff (Onderwijs, PvdA). „Terwijl de school juist de grote gelijkmaker behoort te zijn, waar iedereen gelijke kansen heeft.”

Geen witte of zwarte scholen

Als Venema zijn school omschrijft, formuleert hij voorzichtig. „Ik wil niet dat mijn school bekendstaat als witte of zwarte school”, zegt hij. „Het is gewoon een prachtige school.”

Het gaat in Groningen dan ook meer om segregatie door de verschillende opleidingsniveaus van de ouders, zegt wethouder Bloemhoff. „We kennen in elke wijk scholen waarbij bijna alle ouders hoogopgeleid zijn en scholen met voornamelijk kinderen van laagopgeleide ouders.”

Sinds een jaar of tien ziet directeur Venema de segregatie op de Groningse scholen toenemen: „Ik zie steeds meer ouders die al vanaf dat het kind één jaar is, bezig zijn met het selecteren van een geschikte basisschool.”

De gevolgen van die kieskeurigheid zijn inmiddels zichtbaar. „Op mijn school zitten kinderen die niet weten wat een theater is”, zegt hij. „Want ze zijn er nog nooit geweest.”

Eén kilometer verderop, op de katholieke basisschool St. Franciscus, ziet schoolleider Arianne Wijninga de andere kant. „Mijn kinderen spreken bijna niemand die op vier hoog woont en een slaapkamer moeten delen met een broertje of zusje. Deze school is geen afspiegeling van de wijk.”

Waarom is dat erg? „Een gemengde school zorgt voor een breder perspectief bij de kinderen”, zegt Wijninga. „Kinderen leren dat er anderen zijn die het minder hebben, zien dat sommigen geen mobieltje op hun verjaardag krijgen en niet elke vakantie met hun ouders naar het buitenland gaan.” De omgang met anderen zorgt voor empathie en inlevingsvermogen, vult wethouder Bloemhoff aan.

In de Korrewegwijk zijn inmiddels minder schoolgaande kinderen dan dat er kinderen wonen. Steeds meer ouders trekken de gemêleerde wijk uit in hun zoektocht naar een school. En dat is juist wat de gemeente en de scholen willen voorkomen. Bloemhoff: „We willen de kinderen in de wijk houden en segregatie een halt toeroepen.”

Daarom ondertekent de gemeente woensdag, samen met de schoolbesturen en kinderopvang, een maatschappelijk akkoord met actieplan. Vijftig weken per jaar komen er al dan niet verplichte buitenschoolse cultuur-, sport- en huiswerklessen, waarbij kinderen van verschillende scholen elkaar zouden moeten ontmoeten. Nieuwe schoolgebouwen, met extra activiteiten voor de wijk, moeten ervoor zorgen dat scholen meer een wijkfunctie krijgen. En in de Korrewegwijk starten ze met een voorlichtingspilot.

De scholen gaan gezamenlijk, met één folder en op hetzelfde moment, de ouders voorlichten. Verder wordt de aanmeldperiode gelijkgetrokken en worden er gezamenlijke open dagen georganiseerd.

„Nu vertellen consultatiebureaus en de kinderopvang dat iemands kind echt bij die ene school past”, zegt Venema. „Maar ze kennen die school vaak niet, ze kennen alleen de ouders die erheen gaan.”

Dat leidt er in de praktijk toe dat laagopgeleide ouders wordt geadviseerd hun kind naar een school te sturen waar meer laaggeschoolden hun kinderen heen sturen en hoogopgeleiden naar scholen worden geleid waar kinderen van hoogopgeleide ouders zitten.

Mond-tot-mond

Maar uiteindelijk blijkt in de praktijk dat ouders vooral via mond-tot-mondreclame tot hun schoolkeuze komen, zeggen de directeuren. En de meeste ouders spreken toch vooral met gelijkgestemden.

Wethouder Bloemhoff maakt zich geen illusies dat Groningen over een paar jaar alleen maar gemengde scholen kent. „Er is bepaalde tendens die moeilijk te doorbreken is”, zegt ze. „Als we de toenemende segregatie kunnen stoppen, zijn we al blij.”

Venema hoopt op een beetje meer. „Het zou mooi zijn als de bakfietsmoeders onze school straks niet meer voorbijfietsen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 oktober 2020