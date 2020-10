Biden wil niet debatteren als Trump nog corona heeft

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden wil op 15 oktober niet met Donald Trump in debat, als de president dan nog corona heeft. Dat zei hij volgens persbureau Reuters tegen verslaggevers tijdens een campagnebezoek aan het stadje Hagerstown in de staat Maryland. „Als hij nog Covid heeft, zouden we geen debat moeten houden”, stelde Biden. Zelf testte de 77-jarige Democraat dinsdag negatief op corona.

Trump keerde maandagavond terug naar het Witte Huis na een verblijf van drie dagen in het nabijgelegen Walter Reed-ziekenhuis. Voor zover bekend heeft hij twee keer zuurstof toegediend gekregen sinds hij besmet is geraakt met het coronavirus en is hij met relatief zware middelen behandeld.

Volgens zijn persoonlijke arts Sean Conley vertoonde de 74-jarige Trump dinsdag geen symptomen meer van Covid-19 en voelde hij zich geweldig. Gezondheidsexperts en journalisten zetten in Amerikaanse media grote vraagtekens bij die bewering en noemen een debat onverantwoord zolang Trump mogelijk nog besmettelijk is. „Ik weet niet hoe president Trump er nu voor staat en wat zijn status is”, zei Biden daar volgens Reuters over. „Ik kijk er naar uit om met hem te debatteren, maar hoop alleen dat alle protocollen gevolgd worden.”

Volgens woordvoerder Tim Murtaugh van de Trump-campagne zal de president gezond zijn en er staan op 15 oktober. „Hier kan Biden niet aan ontsnappen en zijn beschermers in de media kunnen dit niet voor hem opknappen.”

Het eerste debat tussen de beide presidentskandidaten op 30 september ontaardde in een schreeuwpartij. Trump onderbrak Biden voortdurend en Biden noemde Trump op zijn beurt „een clown” en „de slechtste president uit de geschiedenis”.

Eerder op de dag bekritiseerde Biden de president voor het afbreken van de onderhandelingen over nieuwe steunmaatregelen voor de zwaar door de coronacrisis getroffen economie. Trump meldde op Twitter dat hij zijn vertegenwoordigers opdracht heeft gegeven de gesprekken met de Democraten te stoppen, omdat hij gelijk na de verkiezingen een eigen wetsvoorstel wil laten aannemen voor een enorm steunpakket.

Biden stelde op Twitter dat Trump daarmee zijn rug toekeert naar het Amerikaanse volk. Volgens de Democratische presidentskandidaat hadden met de steunmaatregelen honderdduizenden banen kunnen worden gered.

Voor het op 15 oktober geplande debat tussen Biden en Trump vindt deze woensdagnacht nog een debat plaats tussen de vicepresidentskandidaten Kamala Harris en Mike Pence. Daarna staat voor 22 oktober nog een derde en laatste debat tussen Biden en Trump op de agenda. Pence liet dinsdag weten tijdens het debat toch geen plexiglas om hem heen te willen om zich te beschermen tegen het coronavirus. Wel is er meer afstand tussen Pence en Harris dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Joe Biden en Donald Trump tijdens hun eerste debat op 30 september. Foto Mory Gash/EPA

