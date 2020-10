Het was de ‘dag van bezinning’, de dag waarop we officieel even stil mochten staan bij de ellende van corona. Ik zag nergens vlaggen halfstok, ik had ook geen coronagerelateerde doden te betreuren. Je zou kunnen zeggen dat we er tot nu toe goed doorheen waren gerold. Ik dacht aan mijn moeder, die het virus niet opliep terwijl ze om haar heen toch bij bosjes vielen. Ze had zich daar weleens over beklaagd.

Over het geluid.

„Dat geschreeuw jongen, altijd ’s nachts. Ik heb met mijn stok op de muur gebonsd.”

Dat was de alzheimer die sprak, want ik herinner me haar als een bewogen vrouw, niet als iemand die het eigenbelang voor alles stelt. Ze was toen ze nog thuis woonde niet voor niets zo vaak uit haar bed geklommen als ze haar buurvrouw weer eens van de trap hoorde vallen. En dan klopte ze niet op de muur met de vraag of het vallen wat zachter kon.

Dat was dan nu anders.

„Er komt een tweede golf aan”, had mijn broer tegen haar gezegd, „dus ik weet niet wanneer ik je weer zie.”

Ze zei dat ze de deur ging blokkeren.

„Dan komt-ie er niet in.”

Daarna: „Ze bekijken het maar.”

Eigenlijk reageerde ze zoals iedereen een beetje reageert op de onwerkelijke toestand waarin we nu al maanden verkeren, misschien waren we allemaal wel aan het dementeren en wisten we het niet van onszelf.

Dat zou veel verklaren.

Het gedrag van minister Hugo de Jonge bijvoorbeeld. Hoe kan het dat hij, terwijl de muren van zijn zo zorgvuldig opgebouwde kasteel in elkaar beginnen te zakken, daar bij iedere persconferentie weer zo kan staan? Die met de borst vooruit beleden daadkracht terwijl ondertussen steeds duidelijker wordt dat hij in alles heeft gefaald? Met al die gedwongen opsluitingen in de verzorgingstehuizen, het gehannes met de mondkapjes en nu zijn de virusremmers weer op.

Met terugwerkende kracht groeit de waardering voor de mens Bruno Bruins, de minister voor medische zorg die in het voorjaar omviel. Waarom buigt Hugo de Jonge niet gewoon het hoofd en erkent dat hij ook maar wat doet? In plaats daarvan blaast hij zich steeds verder op. Hoe kan het dat hij niet klapt?

Wat zal hij gedacht hebben op de ‘dag van bezinning’?

Ziet hij wat wij zien?

Natuurlijk niet, daarvoor is het bord voor zijn hoofd te groot.

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren tippen en recenseren Inschrijven