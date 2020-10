Amerikaanse zanger Johnny Nash (80) overleden

De Amerikaanse zanger Johnny Nash is dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden in zijn woning in Houston. Dat heeft zijn zoon, Johnny Nash III, bevestigd aan Amerikaanse media. De zanger is vooral bekend van de hit ‘I Can See Clearly Now’. Het nummer werd later meermaals gecoverd, onder anderen door Ray Charles en de Nederlandse zanger Lee Towers.

Johnny Nash werd geboren in Houston in de staat Texas en begon zijn carrière in een kerkkoor. Hij maakte op 17-jarige leeftijd zijn debuut bij een platenmaatschappij, met de single ‘A Teenager Sings in the Blues’. Vooral de hit ‘I Can See Clearly Now’ uit 1972 leverde Nash succes op. Het nummer bleef vier weken bovenaan de Amerikaanse hitlijsten en Nash verkocht meer dan een miljoen kopieën van de single. Met het nummer ‘Tears on My Pillow’, een cover, behaalde de zanger in 1975 enig succes op de Nederlandse hitlijsten.

Nash maakte aanvankelijk popmuziek en later ook reggae, nadat hij halverwege de jaren zestig naar Jamaica was verhuisd. Hij raakte bevriend en werkte samen met reggaelegende Bob Marley. Nash had later enig succes met een cover van Bob Marley’s nummer ‘Stir it Up’. In totaal maakte de zanger zeventien albums, het laatste kwam uit in 1986.

Het is niet bekend waaraan Nash is overleden. „Hij was een geweldige vader en familieman. Hij hield van mensen en de wereld”, zei zoon Johnny Nash III over zijn vader tegen entertainmentwebsite TMZ. „Hij zal worden gemist in zijn gemeenschap.”