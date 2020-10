Al 280 militairen gesneuveld in Nagorno-Karabach, geweld houdt aan

Sinds het geweld in Nagorno-Karabach, de niet-erkende Armeense enclave in Azerbeidzjan, is opgelaaid, zijn 280 militairen om het leven gekomen. Dat heeft het ministerie van Defensie van de regio woensdag bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Veertig van de doden zouden onlangs zijn gevallen. Het ministerie heeft niet bekendgemaakt waardoor zij zijn omgekomen.

Ondertussen meldt persbureau AFP dat in de nacht van dinsdag op woensdag meerdere bombardementen hebben plaatsgevonden in Stepanakert, de hoofdstad van Nagorno-Karabach. Het is vooralsnog niet duidelijk hoe groot de schade is, noch of er dodelijke slachtoffers zijn gevallen. Volgens AFP klonken er ongeveer ieder uur noodsirenes, waarop zware explosies volgden.

Ook politiek ettert het conflict door. Al langer wijzen Azerbeidzjan en Armenië elkaar aan als veroorzaker van het opgelaaide geweld. In een interview met Sky News zegt de Armeense premier Nikol Pasjinjan nu dat Azerbeidzjan en diens bondgenoot Turkije „terroristische aanslagen” uitvoeren en de Armeense genocide vervolgen. Hiermee verwijst hij naar de volkerenmoord op Armeniërs door het Ottomaanse rijk begin twintigste eeuw. Dit is een uiterst gevoelig verwijt voor Turkije, dat wel erkent dat er destijds veel Armeniërs zijn omgekomen maar ontkent dat er sprake was van een genocide.

Sinds eind september wordt gevochten in Nagorno-Karabach. Het gebied is officieel onderdeel van Azerbeidzjan, maar wordt voornamelijk bewoond door etnische Armeniërs. De inwoners riepen in 1991 de onafhankelijkheid uit en stichtten de staat Nagorno-Karabach, ook wel Artsach genoemd. Deze republiek wordt niet erkend door de internationale gemeenschap.

