ACM: tarieven die Geldmaat vraagt aan banken ‘niet onredelijk’

De tarieven die banken betalen aan pinautomatennetwerk Geldmaat zijn „niet onredelijk”. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) woensdag geoordeeld op basis van een onderzoek naar de tarieven die Geldmaat rekent. De prijzen staan „in redelijke verhouding tot de kosten”, aldus de waakhond. Wel moet Geldmaat transparanter communiceren over de tarieven. Hoe hoog de bedragen precies zijn, mogen de woordvoerders van de ACM en Geldmaat niet zeggen.

Het Geldmaat-netwerk is opgericht door ABN Amro, ING en Rabobank, die tevens de aandeelhouders zijn van het bedrijf. In het oordeel van de ACM speelt mee dat deze drie banken een hoger bedrag per transactie betalen dan banken die incidenteel samenwerken met Geldmaat. „Dan kun je niet spreken van onredelijke tarieven”, aldus de ACM-woordvoerder. Het verschil is volgens de woordvoerder van Geldmaat te verklaren door het feit dat de oprichtende banken meer diensten afnemen. Zo kunnen klanten van ING, Rabobank en ABN Amro ook geld storten via Geldmaat-automaten.

Hoewel de tarieven dus geheim gehouden worden, is al langer duidelijk dat veel banken ze te hoog vinden. Kleine banken als Van Lanschot, Knab, Bunq en Triodos hebben hun misgenoegen publiekelijk geuit. In Het Financieele Dagblad noemde Bunq-oprichter Ali Niknam pinnen via Geldmaat bijvoorbeeld „krankzinnig duur”. Naar aanleiding van meerdere klachten van banken - het is niet bekend welke - opende de ACM het onderzoek naar de tarieven. Geldmaat schuift de kritiek al langer aan de kant en stelt dat de bedragen gebaseerd zijn op die van bekende betaalkaartsystemen zoals Mastercard.

Sinds 2019 neemt Geldmaat alle pinautomaten van ABN Amro, ING en Rabobank over. Dit proces moet in 2021 afgerond zijn. Rekeninghouders bij andere banken kunnen ook gebruik maken van de kanariegele automaten, daarvoor brengt Geldmaat een bedrag in rekening bij de bank in kwestie. Deze banken zouden ook een meer vaste samenwerking kunnen aangaan met Geldmaat (tegen dezelfde tarieven als de oprichtende banken), maar daarvoor is tot dusver geen animo.