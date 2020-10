6,5 miljard euro boete voor Gazprom van Poolse toezichthouder

De Poolse mededingingsautoriteit heeft Gazprom een boete opgelegd van omgerekend 6,5 miljard euro (29 miljard zloty). De waakhond, UOKiK, oordeelt dat het Russische gasbedrijf zonder toestemming is begonnen aan de aanleg van gaspijpleiding Nord Stream 2. Gazprom heeft al laten weten de boete onterecht te vinden, aldus persbureau Reuters.

Polen is fel gekant tegen de bijna voltooide pijpleiding van Rusland naar Duitsland. De leiding loopt weliswaar niet door Polen, maar is wel invloed op de Poolse gasmarkt. De mededingingsautoriteiten in dat land moeten er daarom volgens Europese wetgeving ook mee instemmen.

Het dure Nord Stream 2-project kan de gasprijs gaan opdrijven voor Poolse en andere Europese consumenten, zo motiveert de waakhond de boete. Daarnaast vergroot het project „de economische afhankelijkheid van Russisch gas”.

‘Bedreiging voor Europese energiezekerheid

Met Nord Stream 2 zou Rusland in theorie de gastoevoer naar Oost-Europese landen kunnen stopzetten terwijl West-Europa bevoorraad blijft. Zo „splitst het project Europa in tweeën”, stelt Tomasz Chróstny, de voorzitter van UOKiK. „Het is verbazingwekkend dat westerse bedrijven dat niet begrijpen en deelnemen aan een onderneming die niet alleen de concurrentie op de markt verstoort, maar ook een bedreiging vormt voor de Europese energiezekerheid.” Naast Gazprom hebben ook de vijf Europese energiebedrijven die betrokken zijn bij het project, waaronder Shell, boetes opgelegd gekregen, van opgeteld 52 miljoen euro.

In 2018 opende de toezichthouder een onderzoek dat leidde tot de boetes, die nog aangevochten kunnen worden. Gazprom heeft al laten weten bezwaar te gaan maken, meldt Reuters. Twee maanden geleden kreeg Gazprom ook al een boete van 213 miljoen zloty (47,5 miljoen euro) opgelegd door UOKiK, toen omdat het gasbedrijf niet meewerkte aan het onderzoek.

Afgelopen december besloten de Verenigde Staten ook al tot sancties aan iedereen die bij de bouw van Nord Stream 2 betrokken is. Dit zorgde er onder andere voor dat het Nederlands-Zwitserse bouwbedrijf Allseas dat de de eerste duizend kilometer van de pijpleiding legde, zich terugtrok.

