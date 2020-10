Zes arrestaties in Brabant en Limburg bij groot anti-witwasonderzoek

Bij een gezamenlijke opsporingsactie van de politie en de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) zijn dinsdagochtend om 06.00 uur tegelijkertijd vier mannen en een vrouw thuis van hun bed gelicht in verschillende plaatsen in Noord-Brabant en Limburg. Enkele uren later is een zesde verdachte aangehouden bij het doorzoeken van een bedrijf in Eindhoven, waar contant geld, hennep en een vuurwapen zijn aangetroffen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De arrestaties en doorzoekingen zijn onderdeel van een internationaal onderzoek naar het witwassen van drugsgeld ter waarde van tientallen miljoenen euro’s.

De zes aangehouden Nederlandse verdachten worden verdacht van „het faciliteren van criminaliteit door contant crimineel geld wit te wassen via verhullende internationale constructies”, aldus het OM. Het gaat om twee mannen van 39 en 42 jaar uit Geldrop en Veldhoven die „meer dan eens” opdoken in het zogenoemde onderzoek Vladimir. Later kwamen de eveneens dinsdag gearresteerde twee mannen (40 en 30 jaar) uit Nuenen en Geldrop en een 60-jarige vrouw uit de gemeente Echt-Susteren als verdachte naar voren. Ook zij is aangehouden.

Lees ook: Hack van aanbieder PGP-telefoons leidt tot een hausse aan strafzaken

Bij de actie op negentien locaties in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk zijn dinsdag in totaal ruim 330 medewerkers betrokken van de politie, FIOD, douane, Defensie, de Belastingdienst en buitenlandse autoriteiten. Die actie begon vanmorgen vroeg en duurt volgens een woordvoerder van het OM nog tot in de loop van de middag. Daarbij worden meer arrestaties niet uitgesloten.

Encrochat

De invallen bij woningen en bedrijven zijn het resultaat van een onderzoek dat loopt sinds 2017 naar geldstromen rond hennep- en cocaïnehandel. De criminele organisatie kwam verder in beeld na het ontsleutelen van berichtenverkeer tussen criminelen via encryptiedienst Encrochat, waarvan de gebruiker ervan uitging dat die communicatie niet te kraken was. Afgelopen zomer werd bekend dat dankzij een politie-hack van EncroChat een netwerk van crystal meth-laboratoria is ontmanteld en en duizenden kilo’s cocaïne zijn onderschept.