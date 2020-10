Zeker 11 doden door autobom in Noord-Syrische stad

Bij de ontploffing van een autobom in de Noord-Syrische stad Al-Bab zijn zeker elf mensen omgekomen, meldt persbureau Reuters dinsdag. Volgens nieuwszender Al-Jazeera gaat het om zeker achttien doden. Het is onduidelijk wie er achter de aanval zit, die nog niet is opgeëist.

Ook het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten spreekt van achttien dodelijke slachtoffers. Volgens de in Londen gevestigde organisatie zijn er bovendien nog eens 95 mensen gewond geraakt, voornamelijk burgers. Sommigen van hen zijn er ernstig aan toe en het dodental loopt daarom mogelijk nog op. Lokale autoriteiten spreken zelfs van 118 gewonden.

De bom ontplofte op een drukbezochte plek in de stad, nabij een busstation en in de buurt van een moskee. Door de ontploffing zijn ook omliggende panden in brand gevlogen of anderszins beschadigd geraakt. Op beelden die op sociale media circuleren, is veel rookontwikkeling te zien. Al-Bab ligt in het gouvernement Aleppo en staat sinds 2017 onder Turks bevel. In dat jaar veroverden de Turken de stad, en andere delen van noordoost Syrië, op terreurgroep Islamitische Staat. Sindsdien zijn er meerdere aanslagen in de regio geweest.