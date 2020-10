‘Vrijlating van duizenden Syriërs uit Al-Hol op komst’

Zo’n 25.000 gevangen Syriërs uit voormalig gebied van het terreurnetwerk IS zullen grotendeels worden vrijgelaten uit het kamp Al-Hol in het noordoosten van Syrië. Dat hebben de Koerdische autoriteiten in Rojava, Syrisch-Koerdistan, maandag aangekondigd. Het gaat vooral om vrouwen en kinderen. Van een deel wordt gevreesd dat ze nog altijd het radicale gedachtengoed van IS aanhangen. Maar alleen mensen die door hun stamhoofden vrij zijn verklaard van betrokkenheid bij IS-misdaden komen in aanmerking.

De vrijlating, waarvoor nog geen concrete datum werd genoemd, geldt alleen voor Syrische gevangenen. Voor de circa dertigduizend Irakezen in het kamp zou een andere oplossing worden gezocht. Dat geldt ook voor de tienduizend vrouwen en kinderen van IS-strijders uit onder meer Europa, die in een annex bij het kamp vastzitten.

De voorzitter van het bestuur van de autonome Koerdische regio Rojava, Elham Ahmad, noemde de situatie in het kamp een „zware last op de schouders” van het regiobestuur. Rojava „is niet verplicht exorbitante bedragen te betalen om deze mensen van voedsel en andere zaken te voorzien, laat staan de dagelijkse problemen aan te pakken waaronder moorden, verkrachtingen, enzovoort”, stelde zij.

Het bestuur heeft daarom een besluit in de maak waarmee de inwoners van het kamp onder verantwoordelijkheid van stamhoofden terug naar huis gestuurd worden, en waar nodig (afhankelijk van misdrijven waarvan ze verdacht worden) een generaal pardon krijgen. Dat besluit is nog niet gepubliceerd en het lokale parlement moet het nog bekrachtigen.

Het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties (OCHA) waarschuwde in juli al dat de spanningen in Al-Hol opliepen door onder meer (dreigende) watertekorten en onduidelijkheid over de vooruitzichten voor de bewoners.