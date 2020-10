Vleesverwerker Vion neemt 3.300 flexkrachten in Duitsland aan

De Nederlandse vleesverwerker Vion neemt in Duitsland 3.300 flexkrachten in vaste dienst. Het gaat om personeel van onderaannemers en uitzendkrachten die momenteel op tijdelijke basis voor het vleesbedrijf werken. Het Duitse parlement zette recent een streep door die uitzendconstructie bij vleesverwerkers.

Het gaat om arbeiders die zich bezighouden met het slachten, veredelen en verpakken van het vlees. Het gaat voornamelijk om flexwerkers uit Oost-Europese landen die zijn verdeeld over de vijftien vestigingen van Vion in Duitsland. Volgens Vion komt hiermee een einde aan flexcontracten die in Duitsland via externe bureaus lopen. In de vestigingen van het concern in Nederland verandert niets.

Het besluit is een rechtstreeks gevolg van veranderde wetgeving in Duitsland. In juli keurde het parlement een wetsvoorstel goed waarmee vleesbedrijven aan strenge nieuwe regels worden onderworpen. Zo geldt onder meer dat grote vleesbedrijven geen externe krachten meer mogen inschakelen voor het slachten van dieren en het versnijden en verwerken van vlees: dit moet door personeel in dienst gebeuren. Ook staan in de wet onder andere minimumeisen voor gedeelde accommodaties voor seizoenarbeiders.

Lees ook: Al het vleespersoneel moet in dienst, vindt de Duitse regering

In Nederland raakten Vion en andere vleesverwerkers de afgelopen maanden in opspraak door de relatief hoge aantallen coronabesmettingen onder het personeel van slachthuizen. Volgens de vakbonden raakten veel mensen in de slachthuizen besmet omdat het op de werkvloer moeilijk is om voldoende afstand te houden. Ook wonen veel arbeiders van de slachthuizen, vaak seizoenskrachten, bij elkaar in gedeelde woningen. In Duitsland waren de grootschalige corona-uitbraken in de slachterijen reden voor de minister van Werkgelegenheid Hubertus Heil om in te grijpen en met de nieuwe regels te komen.