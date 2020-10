Verbouwing Tweede Kamer door ruzie weer onzeker

Na ruzie over de ontwerpen, weggestuurde architecten, aanpassingen vanwege extra eisen aan de gebouwen en vertraging door de stikstofcrisis moet er volgende zomer eindelijk een begin worden gemaakt met de verbouwing van het Binnenhof. Maar de voortgang van de renovatie is opnieuw onzeker, nu de Tweede Kamer en staatssecretaris Raymond Knops (Rijksvastgoed, CDA) op ramkoers liggen.

De Kamer – onder aanvoering van voorzitter Khadija Arib (PvdA) en het presidium, het dagelijks bestuur – weigert te verhuizen naar het onderkomen dat het ministerie de afgelopen maanden voor 160 miljoen euro heeft verbouwd en ingericht. Het is de bedoeling dat de Kamer daar vanaf september 2021 werkt en vergadert, maar volgens het presidium is het gebouw niet coronaproof.

Woensdag overlegt het ministerie met een afgevaardigde van het dagelijks bestuur. Knops noemt dat in een brief aan Arib ,ingezien door NRC, een „ultieme poging” om alsnog een optie te onderzoeken waarbij de Kamer gedurende de hele renovatie op het Binnenhof kan blijven, „een uitdrukkelijke wens van het presidium” aldus Knops. Die wens leeft al sinds de eerste renovatieplannen onder veel Kamerleden. Zij hebben weinig trek in een jarenlang verblijf op de tijdelijke locatie: het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken, een grauwe ambtenarenkolos aan de Bezuidenhoutseweg.

Binnenskamers botste Knops al vaker met de Kamer. Mede op aandringen van Arib nam Knops vorig jaar afscheid van architect Ellen van Loon. Haar ontwerp voor de verbouwing was ‘te megalomaan’ naar de smaak van de Kamer. Een betrokkene spreekt van „continue spanning” tussen het kamp-Knops en het kamp-Arib.

De komst van het coronavirus heeft de strijd een nieuwe dimensie gegeven. Onduidelijk is of in het tijdelijke onderkomen wel voldoende afstand kan worden gehouden als de Kamerleden en medewerkers volgend jaar hun intrek nemen. Voor de zomer zei Arib zich al zorgen te maken over de tijdelijke vergaderzaal, die kleiner is dan de huidige plenaire zaal, en het feit dat het pand aan de Bezuidenhoutseweg maar één ingang heeft. Het Tweede Kamercomplex aan het Binnenhof telt twee ingangen en drie uitgangen. Dat wordt de komende tijd opnieuw onderzocht.

Het ministerie had het pand in de tussentijd alvast willen overdragen aan de Kamer, met sleutel en al, op 13 november. Het gebouw zelf is al klaar, van de roltrappen en de wandelgangen tot de vergaderzaal. Tot volgende zomer hebben de fracties dan de tijd te verhuizen, zo was het idee. Maar vorige week trapten Arib en de presidiumleden op de rem: ze lieten via een ambtenaar weten dat de sleuteloverdracht van tafel is.

Knops had „met verbazing kennis genomen” van die „plotse ambtelijke mededeling”, schrijft hij in de brief. Hij wijst daarin ook op de gebrekkige brandveiligheid. Delen van het Binnenhof zijn er door veroudering zo slecht aan toe dat bij een brand wel de mensen, maar niet het gebouw zelf gered kan worden. Die onveilige situatie was de reden dat in 2015 na lang uitstel vaart achter de renovatie werd gezet.

Ook daarna volgde uitstel. In oktober 2019 moest Knops de renovatie naar 2021 verschuiven, onder meer om aan de stikstofeisen te voldoen en om extra fractiemedewerkers te kunnen huisvesten. De hele renovatie, die ook de Eerste Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken behelst, gaat 5,5 jaar duren en zeker een half miljard euro kosten. Een gefaseerde verbouwing zou fors langer duren, lieten eerdere berekeningen zijn.

Nadat het bestaan van de brief donderdag was uitgelekt, zei Arib dat de tijdelijke verhuizing naar de Bezuidenhoutseweg alleen kan doorgaan als het gebouw veilig genoeg is dat „wij allemaal ons werk kunnen doen”. En, vervolgde Arib, „dat is op dit moment niet voldoende”.

Met medewerking van Jos Verlaan

