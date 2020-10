Topman Sunweb: ‘Mijn grootste zorg is dat Nederland de paria van Europa wordt’

In december 2019 begon Mattijs ten Brink als bestuursvoorzitter van reisorganisatie Sunweb. Eind februari kwam de eerste melding over een coronabesmetting, van een klant op Tenerife. Sindsdien is Ten Brink bezig met crisisbestrijding. „Het vervelende is dat onze slechte scenario’s steeds uitkomen.”

Mattijs ten Brink (Bergen, 1963) studeerde bedrijfseconomie in Amsterdam. Hij werkte bij reder Nedlloyd en koerier UPS voordat hij in 1996 begon bij KLM. Bij KLM en later Air France-KLM had hij tot 2013 verschillende topfuncties, met name bij de vrachtdivisie. Van 2013 tot oktober 2019 was Ten Brink bestuursvoorzitter van Transavia, de budgetdochter van Air France-KLM. Sinds eind 2019 is hij topman van de Sunweb Group, opgericht en gevestigd in Rotterdam. Dit bedrijf was de grootste klant van Transavia.

Het Rotterdamse hoofdkantoor van de Sunweb Group grenst aan Capelle aan den IJssel. Op de parkeerplaats staat een enkele auto. Ten Brink, hiervoor zes jaar lang de hoogste baas van luchtvaartmaatschappij Transavia, houdt de moed er in. „In vergelijking met andere grote reisbedrijven worden wij minder hard geraakt. Onze vaste lasten zijn beperkt, omdat we geen eigen hotels en vliegtuigen hebben.”

De Sunweb Group, met naast hoofdmerk Sunweb nog elf andere merken, biedt pakketreizen aan naar mediterrane vakantiebestemmingen en is groot in wintersport. Het bedrijf, actief in zeven landen, haalde vorig jaar een omzet van ruim 700 miljoen euro, had 1 miljoen klanten en heeft 500 werknemers. Sinds begin 2019 is Sunweb Group eigendom van het Zweeds-Duitse investeringsfonds Triton, dat het wil laten uitgroeien tot grote Europese speler.

Die ambitie staat even op een laag pitje. De reisbeperkingen in heel Europa hakken er ook bij Sunweb hard in. Veel landen en regio’s zijn gesloten of onaantrekkelijk voor vakantiegangers. Ze moeten na aankomst of na thuiskomst twee weken in quarantaine. In de Tweede Kamer en elders is verbazing en boosheid over vakantiereizen naar bestemmingen met een oranje reisadvies van Buitenlandse Zaken (alleen noodzakelijke reizen).

Sunweb biedt naar eigen zeggen geen reizen aan naar oranje bestemmingen, maar op de website staat wel een vakantie naar Gran Canaria, begin december. Dat is net als de rest van Spanje oranje gebied. Hoe kan dat?

„Onze boekingen naar die bestemmingen lopen door, maar we bellen twee weken voor vertrek met de klant. Als het dan nog steeds oranje is, annuleren we de reis. Omdat de kleurcodes zo snel kunnen veranderen, is het gek om lang vantevoren al te annuleren. De Canarische Eilanden worden misschien weer geel, de Spaanse overheid praat daarover, Nederland neemt dat dan waarschijnlijk over. Bij zulke bestemmingen vragen we alleen een aanbetaling van 15 procent, pas twee weken voor vertrek het hele bedrag.”

Sunweb kwam onlangs met een ‘geldteruggarantie’ voor klanten met een vakantie tussen 15 december en 15 mei, als hun bestemming binnen twee weken voor vertrek oranje wordt. Waarom?

„Mensen willen liever hun geld terug dan een voucher. We willen onze klanten in deze onzekere tijd zoveel mogelijk zekerheid bieden. We zijn de eerste touroperator voor zonvakanties die dit doet.”

Wat raar is, want reisbedrijven moeten klanten bij een annulering laten kiezen tussen een voucher of geld terug. U voldoet aan een Europese verplichting.

„Formeel klopt dat, maar in een aantal landen is er een andere praktijk opgebouwd, die door de nationale overheid wordt gesteund. Reisbedrijven hebben vouchers uitgegeven bij annuleringen, tegoedbonnen voor toekomstige reizen. Klanten begrijpen dat het niet anders kan: onze aanbiedingen zijn mogelijk omdat we luchtvaartmaatschappijen en hotels vooruit betalen. Daarom hadden we de vouchers nodig. De vraag is wel hoe lang de consument nog accepteert dat zijn geld niet terugkomt. Daarom willen we die schuld niet verder op laten lopen.”

Hoeveel schuld heeft Sunweb bij klanten door vouchers?

„Een precies bedrag noem ik niet, maar het is aanzienlijk meer dan 10 miljoen euro. In Nederland hebben we 200.000 à 300.000 klanten per jaar. Ik kan al die vouchers niet nu uitbetalen, want ik heb ook een verantwoordelijkheid jegens mijn werknemers en jegens mijn partners in Zuid-Europa. Die belangen moet ik tegen elkaar afwegen. De vouchers zijn onze grootste financiële zorg. Maar het gaat ook om het vertrouwen van de consument. Je reputatie kun je maar één keer kwijtraken.”

U zit zonder geld. Hoe financiert u die geldteruggarantie dan?

„Tussen half december en half maart hebben we nog drie goede maanden gehad, vooral door skivakanties. Dat heeft ons een buffer opgeleverd die we deels hieraan kunnen besteden. Daarnaast hadden we nog reserves.”

Het wordt allemaal dichterbij, fietsvakantie komt terug

U zou met dat geld ook eerder uitgegeven vouchers kunnen inlossen.

„Als ik zeker wist dat de wereld vanaf 1 december weer okay zou zijn, zou ik dat doen. Maar ik hou rekening met het scenario dat deze winter verloren gaat, en dat we pas vanaf 1 april weer mondjesmaat vakanties kunnen aanbieden. Dan zit ik tot 1 april naar een omzet van vrijwel nul aan te kijken en heb ik die buffer nodig. Anders ben ik er straks niet meer en kan ik mijn verantwoordelijkheid naar andere belanghebbenden niet nemen.”

De reisbranche volgt de reisadviezen van de Nederlandse overheid. Doet de regering het goed?

„Het besluit om de Griekse eilanden oranje te verklaren, vond ik onbegrijpelijk. Waarom alle eilanden? Kreta en Zakynthos liggen ver uit elkaar en niemand reist tussen die twee eilanden. Maar over het algemeen is het beleid helder en is er goed overleg met de reiswereld. Het echte probleem is het gebrek aan Europese afstemming, en het feit dat Nederland steeds roder wordt. Sinds twee weken is mijn grootste zorg dat we ons in Nederland belachelijk maken en de paria worden van Europa. Dat we nergens meer welkom zijn.”

De internationale reis- en luchtvaartsector pleit voor testen bij vertrek, om quarantaines te vermijden. Is dat de oplossing?

„Ja, we zouden veel meer moeten testen. Quarantaine is de grote belemmering om te reizen. Mensen vinden dat heel vervelend.”

Aanbieders van pakketreizen vliegen niet naar oranje, luchtvaartmaatschappijen wel. Uw vorige werkgever Transavia ook. Wat vindt u daarvan?

„Dat maatschappijen door kunnen gaan en touroperators niet creëert een ongelijk speelveld. Naar Berlijn heb je zakelijke passagiers, maar naar de Griekse eilanden? Laten we elkaar niets wijsmaken. Het gaat niet om duizenden reizigers en veel van die mensen zouden toch niet bij ons terecht komen, die gaan naar hun tweede huis in Portugal. Maar het zou fijn zijn als we daar één lijn kunnen trekken: niet vliegen naar oranje gebieden.”

Sommige partijen willen een verbod op zulke vluchten.

„Dan verbied je als land je eigen luchtvaartmaatschappijen om geld te verdienen, en geef je ze tegelijk staatssteun, dat wordt wel heel ingewikkeld. In plaats van een verbod kun je noodzakelijk reizen specifieker maken. Alleen als je naar een begrafenis moet bijvoorbeeld, of met een brief van je werkgever die zegt dat je moet reizen. Dan haal je de ongelijkheid tussen verschillende spelers weg.”

Ten Brink verwacht dat het aantal reizigers in 2023 weer op het niveau zit van 2019. „De markt komt terug, zeker weten. Voor de zomer zeiden mensen in enquêtes op de vraag naar wat ze het meeste misten: bij mijn geliefde zijn. Nu zeggen alle leeftijdsgroepen: op vakantie gaan.”

Vakanties worden wel anders, denkt Ten Brink, met meer aandacht voor gezondheid en veiligheid. Het aanbod van Sunweb verschuift van Zuid- maar Midden- en Noord-Europa. „Het wordt allemaal dichterbij, meer met de auto. We hebben ons aanbod in België, Duitsland en Noord-Frankrijk al uitgebreid. In Nederland werken we samen met Roompot vakantiewoningen. De fietsvakantie komt terug. Jongeren zijn de eersten die weer gaan reizen, daarom hebben we de jongerenvakanties aangehouden.”

Sunweb overleeft de crisis, denkt Ten Brink. Het bedrijfsmodel, met weinig eigen bezittingen, partners in de vakantielanden en directe online verkoop aan individuele klanten, is volgens hem toekomstbestendig. Sunweb biedt meer zorg dan online concurrenten als Booking en Expedia, zegt hij. Wat ook helpt is een kapitaalkrachtige eigenaar. Investeringsfonds Triton wil Sunweb door overnames laten groeien en laten concurreren met Europese marktleider TUI.

Was die beoogde groei een reden om over te stappen van Transavia naar Sunweb?

„Ja, ik vind het ontzettend leuk om hieraan mee te werken. In mijn oude functies zat je meer gevangen in het web van Air France-KLM. Ik heb er een geweldige tijd gehad maar er zijn minder mogelijkheden om te ondernemen. In Scandinavië zijn we nummer vier, we willen minimaal nummer twee of drie worden.”

De overname van Corendon stuit op mededingingsbezwaren van de ACM. Ze denken dat er met alleen Sunweb en TUI te weinig concurrentie voor pakketreizen overblijft. Hebben ze gelijk?

„Nee, anders waren we niet aan die overname begonnen. De Nederlandse markt is groter dan deze twee partijen. Maar ik ga hier niets over zeggen. De ACM komt binnen een paar weken met de uitkomst van nader onderzoek. Een broedende kip moet je niet storen met bijdehand commentaar in de media.”