Scones zijn voor mij hét eten dat bij me opkomt als ik aan een snoezige Franse lunchroom moet denken. Die kunnen dus niet ontbreken deze week. Lekker met (vegan) boter of (vegan) jam en cream cheese.

Verwarm de oven voor op 225 graden. Meng de bloem, het zout, bakpoeder, de vanillesuiker en suiker in een grote kom. Wrijf de boter er met je vingertoppen door tot er een zanderig mengsel ontstaat; er mag hier en daar nog een klein stukje boter zichtbaar zijn. Voeg de sojamelk en rozijnen toe en breng alles samen tot een deeg zonder echt te kneden. Hoe meer je kneedt, hoe minder lekker het eindresultaat wordt. Doordat er bij het kneden glutenstrengen in het deeg ontstaan, zal het taaier worden als je meer kneedt, terwijl je juist een scone wilt die zacht vanbinnen en krokant vanbuiten is.

Druk het deeg op een met bloem bestoven werkblad uit tot een dikte van ca. 3 cm. Steek er met een scherpe steker mooie strakke scones uit (met strakke snijranden kan de scone mooier rijzen in de oven). Zet ze op een bakplaat en bak ze in ca. 15 minuten gaar en goudbruin. Eet ze warm. Oudbakken scones kun je eenvoudig nog even opwarmen in de oven zodat ze weer lekker mals vanbinnen en krokant vanbuiten worden.

VOOR 8 GROTE SCONES: 450 g bloem 1 tl zout 2 tl bakpoeder 1 zakje (bourbon)vanillesuiker van 8 g 50 g suiker 110 g plantaardige bakboter, in blokjes 220 ml sojamelk 100 g rozijnen Maartje Borst Taart ende Koeck Kosmos 256 blz. € 29,99

