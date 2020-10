Spreiden coronapatiënten lukt niet goed, andere zorg in gedrang

De tweede coronagolf is nog maar net begonnen, maar het lukt ziekenhuizen nu al niet meer goed om patiënten van elkaar over te nemen. Daardoor dreigen sommige ziekenhuizen opnieuw in hoog tempo de overige zorg te moeten uitstellen, zeggen vertegenwoordigers van de twaalf ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland en het Tilburgse Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

Tijdens de coronapiek dit voorjaar schoten ziekenhuizen elkaar te hulp door Covid-patiënten van elkaar over te nemen. Zo kregen Brabantse ziekenhuizen hulp van ziekenhuizen in het noorden en de Randstad, die veel andere zorg hadden uitgesteld. In feite moest alles wijken voor coronapatiënten, behalve acute operaties.

Toen ging het om de spreiding van coronapatiënten op de intensive care. Dit keer is het de bedoeling om het grootste deel van de gewone ziekenhuiszorg naast de Covid-zorg overeind te houden.

Daardoor loopt de spreiding moeizamer. Want alle ziekenhuizen liggen vol met gewone patiënten. Internist Mark Kramer, bestuurslid van het Amsterdam UMC en voorzitter van de acute zorg in Noord-Holland en Flevoland zegt: „In onze twee provincies lagen dinsdag al 155 coronapatiënten op de gewone afdelingen van de twaalf ziekenhuizen – 36 meer dan was voorzien in dit stadium.”

Kramer hoopt op hulp uit regio’s als Limburg, waar de aantallen coronapatiënten nog aanzienlijk lager zijn. „De spreiding van onze coronapatiënten naar ziekenhuizen buiten onze regio wordt nu wel dringend. Dat moet echt efficiënter.”

De ziekenhuisopnames van coronapatiënten in het hele land groeien inmiddels procentueel net zo hard als het aantal positieve tests: elke week komt er 40 à 60 procent bij. Afgelopen week werden er 27.485 positieve tests en 802 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld.

Er liggen nu 785 coronapatiënten in het ziekenhuis en nog eens 190 op de intensive cares, meldt het Landelijke Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS), dat de overplaatsingen sinds maart regelt. Een week eerder waren dat er respectievelijk 551 en 142. De verwachting is dat later deze week weer meer dan duizend Covid-patiënten in de Nederlandse ziekenhuizen liggen.

Niet direct afname

Het RIVM verwacht dat het aantal ziekenhuisopnames nog wel even zal toenemen. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, hoopt de komende dagen al de eerste effecten te zien van de aanscherping van de maatregelen die het kabinet vorige week maandag afkondigde. Misschien niet in de ziekenhuizen, maar wel in een afvlakking van het aantal positieve tests.

Ook vicepremier Kajsa Ollongren (D66) hoopte eind deze week de eerste effecten te kunnen zien, zei ze vrijdag. Maar dat zit er niet in, stelt het RIVM. De eerste resultaten worden op zijn vroegst begin volgende week zichtbaar. En dan zal het aantal besmettingen niet direct afnemen; het gaat eerder om een stabilisatie. Pas later werken de scherpere maatregelen door in de ziekenhuisopnames, maar daar hoeven ze voor half oktober geen afvlakking te verwachten.

Het effect van de maatregelen die tweeënhalve week geleden in de Randstad werden genomen – vroeger horeca sluiten, verkleinen maximale groepsgrootte – is niet zichtbaar: in de grote steden neemt het aantal positieve tests nog altijd toe.

Het ziekenhuis in Tilburg merkt ook dat het uitwisselen van patiënten lastiger wordt. Waar het systeem van patiëntenspreiding in het voorjaar, met goeddeels lege ziekenhuizen buiten Brabant, al snel goed functioneerde, is het nu lastiger, ervaart zorgmanager Ard van der Kruis. „Als we nu een patiënt willen uitplaatsen is er nergens plek, sterker nog, we krijgen juist aanvragen van andere ziekenhuizen.”

Door de stijgende aantallen maakten tal van ziekenhuizen de afgelopen dagen bekend operaties en behandelingen te moeten uitstellen. Het gaat voorlopig vooral om planbare operaties aan bijvoorbeeld knie en heup. Maar ziekenhuizen vrezen een herhaling van dit voorjaar, toen ook veel hart- en kankerpatiënten het ziekenhuis gingen mijden.

M.m.v. Wouter van Loon

