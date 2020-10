Softwareontwikkelaar John McAfee opgepakt in Spanje

De Brits-Amerikaanse softwareontwikkelaar John McAfee is dinsdag in Spanje opgepakt op verdenking van belastingontduiking. Dat melden het Amerikaanse ministerie van Justitie en een bron binnen de Spaanse politie aan persbureau Reuters. De 75-jarige programmeur is bekend als de oprichter van softwarebedrijf McAfee.

McAfee wordt ervan beschuldigd vijf jaar lang geen belastingaangifte te hebben gedaan, terwijl hij in de betreffende periode wel miljoenen dollars verdiende. Daarover zou hij geen belasting hebben betaald. Ook zou hij bezittingen hebben achtergehouden voor de fiscus, waaronder een jacht, auto en woningen. McAfee zit in Spanje vast in afwachting van zijn uitlevering aan de Verenigde Staten.

John McAfee richtte in 1987 McAfee Associates op, dat uitblonk in de ontwikkeling van antivirussoftware. Voordien werkte hij voor NASA en ontwikkelde hij het eerste commerciële spraakherkenningssysteem. In 2008 week hij uit naar Belize, waar hij vooral bekendheid vergaarde met een extravagante levensstijl.